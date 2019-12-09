«Пермэнергосбыт» предлагает снизит ваш платеж за электроэнергию в январе

ПАО «Пермэнергосбыт» просит потребителей оплатить выставленные ранее промежуточные квитанции за декабрь и передать показания счетчиков не позднее 31 декабря.

«Декабрь – последний месяц года, и у многих есть желание встретить Новый год без долгов. Потому и были выставлены предварительные квитанции декабря с расчетом по среднему месячному потреблению» - пояснили в компании. Если клиент передаст показания до 31 декабря, то в начале января 2020 года он получит окончательные квитанции за декабрь с расчетами по этим показаниям. «И чаще всего оплатившие промежуточные квитанции или совсем ничего не платят по итоговым квитанциям, или доплачивают совсем немного. Словом, в прямом смысле оставляют все долги в 2019 году» - поясняют в компании.

Кроме того, энергетики напоминают: с 1 января 2020 года при оплате квитанций привычным способом с вас может взиматься дополнительная комиссия. Для того, чтобы избежать незапланированных расходов, необходимо до 31 декабря погасить все долги одним из следующих способов:

- в личном кабинете на сайте ПАО «Пермэнергосбыт» permenergosbyt.ru

- по вкладке «Оплатить счета» того же сайта с помощью лицевого счета

- через приложения, банкоматы, терминалы и отделения Сбербанка и Почтобанка

- в отделениях Почты России

- в пунктах обслуживания ПАО «Пермэнергосбыт»

А передать показания можно одним из следующих способов:

- в личном кабинете на сайте «Пермэнергосбыт»

- по вкладке «Передать показания» на сайте с помощью лицевого счета

- при оплате в банковских приложениях

- с помощью автоматического помощника по телефону 8 (342) 2-633-633

- В чатах мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram (иконки для перехода - в правом нижнем углу сайта) или на странице «Служба поддержки ПАО «Пермэнергосбыт» в соцсети Вконтакте

- в ящики для сбора показаний в пунктах обслуживания компании