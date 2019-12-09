«Пермэнергосбыт» предлагает снизит ваш платеж за электроэнергию в январе
ПАО «Пермэнергосбыт» просит потребителей оплатить выставленные ранее промежуточные квитанции за декабрь и передать показания счетчиков не позднее 31 декабря.
«Декабрь – последний месяц года, и у многих есть желание встретить Новый год без долгов. Потому и были выставлены предварительные квитанции декабря с расчетом по среднему месячному потреблению» - пояснили в компании. Если клиент передаст показания до 31 декабря, то в начале января 2020 года он получит окончательные квитанции за декабрь с расчетами по этим показаниям. «И чаще всего оплатившие промежуточные квитанции или совсем ничего не платят по итоговым квитанциям, или доплачивают совсем немного. Словом, в прямом смысле оставляют все долги в 2019 году» - поясняют в компании.
Кроме того, энергетики напоминают: с 1 января 2020 года при оплате квитанций привычным способом с вас может взиматься дополнительная комиссия. Для того, чтобы избежать незапланированных расходов, необходимо до 31 декабря погасить все долги одним из следующих способов:
- в личном кабинете на сайте ПАО «Пермэнергосбыт» permenergosbyt.ru
- по вкладке «Оплатить счета» того же сайта с помощью лицевого счета
- через приложения, банкоматы, терминалы и отделения Сбербанка и Почтобанка
- в отделениях Почты России
- в пунктах обслуживания ПАО «Пермэнергосбыт»
А передать показания можно одним из следующих способов:
- в личном кабинете на сайте «Пермэнергосбыт»
- по вкладке «Передать показания» на сайте с помощью лицевого счета
- при оплате в банковских приложениях
- с помощью автоматического помощника по телефону 8 (342) 2-633-633
- В чатах мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram (иконки для перехода - в правом нижнем углу сайта) или на странице «Служба поддержки ПАО «Пермэнергосбыт» в соцсети Вконтакте
- в ящики для сбора показаний в пунктах обслуживания компании