2019-12-05T20:49:54+03:00
Общество

Евгений Миронов: «Я снимаюсь под Пермью и жив, здоров!»

Известный киноактер опроверг слухи о своей травме
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: instagram.com/emironovofficial/Фото: instagram.com/emironovofficial/Фото: Инстаграм.
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В одном из недавних интервью киноактер и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов вспоминал, как однажды за кулисами во время спектакля не заметил металлическую декорацию и ударился об нее головой. От сотрясения мозга актера спас театральный парик, который был на нем в тот момент.

В результате сегодня в интернете стала распространяться информация о том, что Евгений Миронов получил травму. Узнав об этом, актер разместил в своем Инстаграме видеообращение.

«В какое все-таки интересное время мы живем. Тут сообщили, что я долбанулся головой. Якобы, у меня потеря сознания и я в больнице. Я снимаюсь сейчас под Пермью и хочу всем, кого это волнует, сказать: «Я жив, здоров!». Самое главное, что не успели дойти эти новости до моих родных. Все-таки приятная штука – Инстаграм».

Напомним, сейчас в Губахе идут съемки фильма «Сердце Пармы». Евгений Миронов играет в картине роль епископа Ионы. Недавно как раз снимался эпизод крещения Перми. И Евгений Миронов выложил фотографию, на которой они с режиссером Антоном Мегердичевым и оператором Сергеем Астаховым как раз готовятся к съемкам этой сцены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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