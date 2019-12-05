Купить подарок к Новому году 2020 в Перми: адреса, цены, магазины

Совсем скоро Новый год, и уже сейчас надо думать о том, чтобы купить подарок на Новый год 2020. Чтобы вам было легче принять решение, мы подготовили для вас список сертификатов, которые можно купить в Перми и подарить на Новый год 2020.

Подарите близким эмоции

- Это не новый квестум, это новый жанр! - интригуют организаторы. - Уникальный геймплей, нелинейность сюжета, 90 минут игрового времени и глубокое погружение.

Иммерсивное шоу «Морфеус» дает возможность зрителю действительно участвовать в происходящем. Фишка в том, что у участников закрыты глаза, поэтому придется все делать с помощью обоняния, слуха и прикосновений. Гости шоу сами строят сюжет, сами принимают решение и сами доводят игру до логического конца.

- Таких ярких и необычных впечатлений не испытывали давно, - пишут отзывы участники шоу. - Даже описать не могу, потому что такое не поддается описанию. Идти надо однозначно! Такого вы еще точно не видели! Звучит интригующе, не правда ли?

Вы можете собрать друзей или семью и пойти целой компанией в каникулы! Все подарочные сертификаты продаются с открытой датой. Сайт, группа в ВК, аккаунт в Instagram @morpheus_perm. Адрес: г. Пермь ул.25 Октября, 72. Телефон:+7 919 442 05 97. (14+)

Интересный подарок! Фото организаторов шоу

Подарок для практичных людей

Помогите своим близким воплотить задуманный ремонт или украсить квартиру к Новому году. В строительном гипермаркете "Леруа Мерлен" ждут тысячи товаров для ремонта и создания уюта в вашем доме по бесспорно низким ценам. Лампочки? Пожалуйста. Новые занавески? Конечно, они тоже есть! Таким подарком будут довольны и родители, и друзья, и даже взрослые дети.

Адрес: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 164б. Сайт. Больше информации по новым коллекциям, мероприятиям, мастер-классам вы можете получить в нашей группе Вконтакте.

Номиналы подарочных карт карт: 500, 1000, 3000, 5000 рублей и карта без ограничения номинала на любую сумму от 7000 рублей.

Такая карта нужна каждому. Фото компании

Долгожданные водительские права

Отличным подарком может стать сертификат на обучение в автошколе. Ваш близкий человек сможет осуществить давнюю мечту и получить водительские права!

В автошколе Регион 159 стартует последний набор новых групп в уходящем году. Школа предлагает качественное обучение, опытных инструкторов и индивидуальный подход к каждому ученику. Кажется, стоит позвонить - ведь как раз сейчас проходит предновогодняя акция, которая дает хорошую скидку на обучение.

Успевайте приобретать сертификаты! Телефон 271-81-00, группа "ВКонтакте", сайт.

Успевайте!

Подарите себе и близким отдых

Что может быть лучше, чем отдых на курорте всей семьей? Особенно, если ехать до него из Перми всего 3-4 часа. Подарите близким подарочные карты в знаменитые "Воткинские термы"! На курорте действует собственная монета - "здоровяки". Можно купить от 10 до 5 тысяч "здоровяков". Они не имеют срока годности, и их можно заказать и отправить по почте. А еще здорово, что даже если вы подарите 5 тысяч "здоровяков", а ваш близкий человек потратит только 2 тысячи, ему вернут сдачу!

"Воткинские термы" предоставляет услуги более 10 саун и бань: травяная, гималайская соляная, турецкий хамам, японская фурако и другие. А еще можете посидеть в кедровой бочке, полежать в джакузи с гидромассажем, поплавать в закрытом морском бассейне. В это время ваш ребенок будет весело проводить время в детской зоне - песчаной сауне. Также каждый посетитель может пойти в бесплатную грязевую зону, где собраны целебные грязи с лучших оздоровительных курортов страны. Желающие сходят на сеансы массажа или на пилинг ног рыбками.

Обращаем ваше внимание, что о проживании надо подумать заранее. При центре нет гостиницы, их нужно искать за пределами курорта.

Адрес: г. Воткинск, ул.Гастелло,1. Телефон: +7 (34145) 5-08-05. Заказать сертификаты можно у менеджера по телефону: 89124410093. Сайт. Группа ВК.

Вот такой оригинальный сертификат. Фото предоставлено центром

Проявите заботу о здоровье

Грядущий год Крысы предполагает практичные и полезные подарки. Поэтому сертификат на медицинские обследования будет очень подходящим вариантом. В клинике "Медицина" есть подарочные сертификаты на выбор - на комплексные программы: "Кардио-обследование", "Гастро-обследование", "Женское здоровье" и "Будь здоров учитель".

Комплексные программы позволяют значительно сократить время и количество посещений врача и пройти проверку здоровья оптимально быстро! Также можно подарить близким сертификат на курс массажа (общий или спины), который проводит один из лучших специалистов города Юрий Нестеров. Более подробно о предоставляемых услугах и комплексных программах можно узнать на сайте. Сертификаты на здоровье - всегда актуальны, и выражают вашу реальную заботу и внимание.

Купить подходящий сертификат вы можете по адресу Шоссе Космонавтов,д. 141 или заказать по тел. 277-03-03. Стоимость - от 1000 рублей.

Лицензия № ЛО-59-01-004607. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сертификат выглядит очень празднично

Побалуйте близких новой одеждой

Согласитесь, одежда всегда нужна! А даже если и нет, то кто откажется от нового платья или рубашки? С подарком точно не ошибетесь! А еще вместо одежды на сертификаты можно купить милые мелочи - термокружку или ручку с блокнотом.

В магазине MODIS есть в наличии подарочные сертификаты разным номиналом. Магазин находится в ТЦ "Столица".

Уход за собой - это важно

Это еще один подарок, который точно пригодится любому человеку. Тушь, тени, помады, крема, шампуни, карандаши для глаз - как же все эти мелочи любят девушки, дочки, жены и мамы! А для мужчин всегда есть огромный ассортимент кремов для бритья и парфюма.

Сертификаты в "Оптиме" есть разных номиналов, начиная от 500 рублей. Адреса магазинов можно посмотреть на сайте.

Ювелирные подарки - всегда в тренде

Подарочный сертификат в сеть магазинов 585 - прекрасный сюрприз на Новый год. Кто не любит украшения? Любят все! И взрослые, и дети. В сеть магазинов огромный выбор серебряных и золотых украшений, украшений с камнями, обручальных колец и ярких кулонов.

Сертификат можно купить на сайте на сумму от 1000 рублей и даже отправить его по электронной почте. Все адреса магазинов есть на сайте.

Подарки получать всегда приятноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порадуйте близких походом в кино

В киноцентре "Премьер" есть сертификаты на поход в кино. Это один из немногих кинотеатров, где показывают авторское, фестивальное и документальное кино. Здорово пересмотреть вместе с любимым человеком фильм "Золотой эпохи Голливуда" или пригласить родителей на сеанс советской комедии, которую в детстве смотрели всей семьей.

Киноцентр находится по адресу Пионерская, 17.

Подарите родным радость

Чувство счастья и радости - лучший подарок. Купив подарочный сертификат в сети продажи билетов KASSIR.RU, вы сможете подарить его на Новый год своим родным, а они уже сами выберут, куда пойти - на концерт или на спектакль.