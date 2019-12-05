2019-12-05T16:08:50+03:00
Общество

Купить подарок к Новому году 2020 в Перми: адреса, цены, магазины

Рассказываем, какие сертификаты можно подарить близким на Новый год 2020
Елена КОНОВА
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Подарки любят все!Подарки любят все!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Совсем скоро Новый год, и уже сейчас надо думать о том, чтобы купить подарок на Новый год 2020. Чтобы вам было легче принять решение, мы подготовили для вас список сертификатов, которые можно купить в Перми и подарить на Новый год 2020.

Подарите близким эмоции

- Это не новый квестум, это новый жанр! - интригуют организаторы. - Уникальный геймплей, нелинейность сюжета, 90 минут игрового времени и глубокое погружение.

Иммерсивное шоу «Морфеус» дает возможность зрителю действительно участвовать в происходящем. Фишка в том, что у участников закрыты глаза, поэтому придется все делать с помощью обоняния, слуха и прикосновений. Гости шоу сами строят сюжет, сами принимают решение и сами доводят игру до логического конца.

- Таких ярких и необычных впечатлений не испытывали давно, - пишут отзывы участники шоу. - Даже описать не могу, потому что такое не поддается описанию. Идти надо однозначно! Такого вы еще точно не видели! Звучит интригующе, не правда ли?

Вы можете собрать друзей или семью и пойти целой компанией в каникулы! Все подарочные сертификаты продаются с открытой датой. Сайт, группа в ВК, аккаунт в Instagram @morpheus_perm. Адрес: г. Пермь ул.25 Октября, 72. Телефон:+7 919 442 05 97. (14+)

Интересный подарок! Фото организаторов шоу

Интересный подарок! Фото организаторов шоу

Подарок для практичных людей

Помогите своим близким воплотить задуманный ремонт или украсить квартиру к Новому году. В строительном гипермаркете "Леруа Мерлен" ждут тысячи товаров для ремонта и создания уюта в вашем доме по бесспорно низким ценам. Лампочки? Пожалуйста. Новые занавески? Конечно, они тоже есть! Таким подарком будут довольны и родители, и друзья, и даже взрослые дети.

Адрес: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 164б. Сайт. Больше информации по новым коллекциям, мероприятиям, мастер-классам вы можете получить в нашей группе Вконтакте.

Номиналы подарочных карт карт: 500, 1000, 3000, 5000 рублей и карта без ограничения номинала на любую сумму от 7000 рублей.

Такая карта нужна каждому. Фото компании

Такая карта нужна каждому. Фото компании

Долгожданные водительские права

Отличным подарком может стать сертификат на обучение в автошколе. Ваш близкий человек сможет осуществить давнюю мечту и получить водительские права!

В автошколе Регион 159 стартует последний набор новых групп в уходящем году. Школа предлагает качественное обучение, опытных инструкторов и индивидуальный подход к каждому ученику. Кажется, стоит позвонить - ведь как раз сейчас проходит предновогодняя акция, которая дает хорошую скидку на обучение.

Успевайте приобретать сертификаты! Телефон 271-81-00, группа "ВКонтакте", сайт.

Успевайте!

Успевайте!

Подарите себе и близким отдых

Что может быть лучше, чем отдых на курорте всей семьей? Особенно, если ехать до него из Перми всего 3-4 часа. Подарите близким подарочные карты в знаменитые "Воткинские термы"! На курорте действует собственная монета - "здоровяки". Можно купить от 10 до 5 тысяч "здоровяков". Они не имеют срока годности, и их можно заказать и отправить по почте. А еще здорово, что даже если вы подарите 5 тысяч "здоровяков", а ваш близкий человек потратит только 2 тысячи, ему вернут сдачу!

"Воткинские термы" предоставляет услуги более 10 саун и бань: травяная, гималайская соляная, турецкий хамам, японская фурако и другие. А еще можете посидеть в кедровой бочке, полежать в джакузи с гидромассажем, поплавать в закрытом морском бассейне. В это время ваш ребенок будет весело проводить время в детской зоне - песчаной сауне. Также каждый посетитель может пойти в бесплатную грязевую зону, где собраны целебные грязи с лучших оздоровительных курортов страны. Желающие сходят на сеансы массажа или на пилинг ног рыбками.

Обращаем ваше внимание, что о проживании надо подумать заранее. При центре нет гостиницы, их нужно искать за пределами курорта.

Адрес: г. Воткинск, ул.Гастелло,1. Телефон: +7 (34145) 5-08-05. Заказать сертификаты можно у менеджера по телефону: 89124410093. Сайт. Группа ВК.

Вот такой оригинальный сертификат. Фото предоставлено центром

Вот такой оригинальный сертификат. Фото предоставлено центром

Проявите заботу о здоровье

Грядущий год Крысы предполагает практичные и полезные подарки. Поэтому сертификат на медицинские обследования будет очень подходящим вариантом. В клинике "Медицина" есть подарочные сертификаты на выбор - на комплексные программы: "Кардио-обследование", "Гастро-обследование", "Женское здоровье" и "Будь здоров учитель".

Комплексные программы позволяют значительно сократить время и количество посещений врача и пройти проверку здоровья оптимально быстро! Также можно подарить близким сертификат на курс массажа (общий или спины), который проводит один из лучших специалистов города Юрий Нестеров. Более подробно о предоставляемых услугах и комплексных программах можно узнать на сайте. Сертификаты на здоровье - всегда актуальны, и выражают вашу реальную заботу и внимание.

Купить подходящий сертификат вы можете по адресу Шоссе Космонавтов,д. 141 или заказать по тел. 277-03-03. Стоимость - от 1000 рублей.

Лицензия № ЛО-59-01-004607. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сертификат выглядит очень празднично

Сертификат выглядит очень празднично

Побалуйте близких новой одеждой

Согласитесь, одежда всегда нужна! А даже если и нет, то кто откажется от нового платья или рубашки? С подарком точно не ошибетесь! А еще вместо одежды на сертификаты можно купить милые мелочи - термокружку или ручку с блокнотом.

В магазине MODIS есть в наличии подарочные сертификаты разным номиналом. Магазин находится в ТЦ "Столица".

Уход за собой - это важно

Это еще один подарок, который точно пригодится любому человеку. Тушь, тени, помады, крема, шампуни, карандаши для глаз - как же все эти мелочи любят девушки, дочки, жены и мамы! А для мужчин всегда есть огромный ассортимент кремов для бритья и парфюма.

Сертификаты в "Оптиме" есть разных номиналов, начиная от 500 рублей. Адреса магазинов можно посмотреть на сайте.

Ювелирные подарки - всегда в тренде

Подарочный сертификат в сеть магазинов 585 - прекрасный сюрприз на Новый год. Кто не любит украшения? Любят все! И взрослые, и дети. В сеть магазинов огромный выбор серебряных и золотых украшений, украшений с камнями, обручальных колец и ярких кулонов.

Сертификат можно купить на сайте на сумму от 1000 рублей и даже отправить его по электронной почте. Все адреса магазинов есть на сайте.

Подарки получать всегда приятно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подарки получать всегда приятноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порадуйте близких походом в кино

В киноцентре "Премьер" есть сертификаты на поход в кино. Это один из немногих кинотеатров, где показывают авторское, фестивальное и документальное кино. Здорово пересмотреть вместе с любимым человеком фильм "Золотой эпохи Голливуда" или пригласить родителей на сеанс советской комедии, которую в детстве смотрели всей семьей.

Киноцентр находится по адресу Пионерская, 17.

Подарите родным радость

Чувство счастья и радости - лучший подарок. Купив подарочный сертификат в сети продажи билетов KASSIR.RU, вы сможете подарить его на Новый год своим родным, а они уже сами выберут, куда пойти - на концерт или на спектакль.

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