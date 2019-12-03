«Малыши цепенеют от страха!» В Прикамье стаффордширский бультерьер в наморднике наводит ужас на маленьких детей

Долгое время по Соликамску бегает сам по себе стаффордширский бультерьер. Он наводит страх на целый микрорайон: до смерти пугает детей, от него с трудом удается отделаться взрослым прохожим.

Видео с бойцовским псом выложила в соцсеть пользовательница страницы ВКонтакте «Подслушано в Соликамске».

- Вопиющий случай! – написала она. - Сегодня в микрорайоне Клестовка встретила маленьких знакомых. 5-летняя девочка плакала от страха, её 10-летний братик стоял, оцепенев от ужаса. Их старшая сестра рассказала, что за ними увязалась бойцовская собака. Она прыгала на них, не давала проходу, сильно напугала малышей. Через дорогу я увидела молодого человека лет 16-ти. У него в руках была детская плюшка, на которую кидался молодой кабель. Парнишка отвлек собаку от детей, но сам никак не мог от неё отделаться. Я взяла малышей за руки и быстро повела их домой. Малышка плакала всю дорогу. Собака увязалась за нами. Дети ели смогли улизнуть в подъезд.

"Содрали волосы с головы". В Перми стая собак напала на 7-летнего мальчика, он в реанимации 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/747369" frameborder="0"></iframe> В Прикамье пес в наморднике пристает к маленьким детям. Видео: группа ВК "Подслушано в Соликамске"..

Пес в наморднике разгуливает среди людей и машин. Фото: группа ВК "Подслушано в Соликамске".

- Этот пес не потерялся, - сообщил в комментариях один из посетителей странички. - Он на Клестовке живёт, его зовут Буч. Его всегда хозяева на целый день выпускают, вот он бедный ко всем и липнет.

Собака на видео выглядит ухоженной, на ней намордник. Очевидцы подтверждают, что хозяева давно выпускают его погулять одного – на свободный выгул.

Большая собака не дает проходу и прохожим постарше. Фото: группа ВК "Подслушано в Соликамске".

Это выражение – свободный выгул - в последние дни хорошо стало известно жителям Прикамья. В минувшую пятницу в Перми именно две таких собаки - выпущенные хозяйкой «на свободный выгул» - напали на трех малышей, которые пришли покататься с горки. У одного мальчика псы сняли скальп, и он сейчас в тяжелом состоянии лежит в больнице. Как рассказал и.о. директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Лев Третьяков, когда собак приехали забирать у владелицы, они были измазаны кровью. Власти краевого центра пообещали, что будут штрафовать хозяев, которые выпускают собак одних.

Мнения пользователей соликамских соцсетей разделились.

- Собака была в наморднике, - пишет одна из посетительниц страницы. - Разве может она в нем покусать? Другое дело, что пёс привязчивый, мог порвать когтями одежду.

- А у детей потом страх на всю жизнь при виде собак, малыши потом становятся заиками, - не согласна другая жительница Соликамска. - Штраф бы таким хозяевам выписывать, да такой, чтобы раз и навсегда забыли про свободный выгул питомцев.

Кто не испугается такого незнакомца? Фото: группа ВК "Подслушано в Соликамске".

- Достали уже такие горе-хозяева! – соглашается с ней еще один пользователь соцсети. – Доводилось встречаться пару раз в темноте с такими вот гуляющими без хозяев псами, про которых владельцы уверяют, мол, он вас не укусит. Никому не пожелаю встретить такую псину поздно вечером.

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