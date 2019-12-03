Куда поехать в зимние каникулы из Перми 2020

Все мы любим новогодние праздники. А, особенно, отдыхать почти 10 дней. Но дома, конечно, сидеть не хочется. Мы написали обзорную статью с вариантами, чем заняться в зимние каникулы в Перми 2020 и куда поехать.

Центр здоровья и отдыха «Воткинские термы»

Зимой знаменитые «Воткинские термы» - это настоящая сказка. Представьте, вы можете плавать в бассейне прямо под снегопадом, дышать морозным воздухом и греться в горячем джакузи.

Центр предоставляет услуги более 10 саун и бань: травяная, гималайская соляная, турецкий хамам, японская фурако и др.. Есть и детская зона - песчаная сауна с игрушками и огромным лабиринтом. Вы можете посидеть в кедровой бочке, полежать в джакузи с гидромассажем, где температура всегда 38-40 градусов, а также поплавать в закрытом морском бассейне. Плюсом каждый может пойти в бесплатную грязевую зону, где собраны целебные грязи с лучших оздоровительных курортов страны. Желающие сходят на сеансы массажа или на пилинг ног рыбками.

Обращаем ваше внимание, что о проживании надо подумать заранее. При центре нет гостиницы, их нужно искать за пределами курорта. Стоимость посещения курорта в декабре: час стоит 140 рублей в будни, 200 - в выходные. Безлимит на весь день в будни 500 рублей, в выходные - 750. После 25 декабря и до конца зимних каникул безлимита не будет. А с 1 по 8 января час будет стоить 250 рублей.

Адрес: г. Воткинск, ул.Гастелло,1. Телефон: +7 (34145) 5-08-05. Сайт: http://xn--b1agakakbteh3ahjh2l.xn--p1ai/. Группа ВК: https://vk.com/votkinskieterms

Красота же, правда? Фото предоставлено центром

Отдых с турфирмой «Оранжевый автобус»

А еще можно потратить несколько дней из зимних каникул в Перми 2020 на поездку в соседние города. Так, турфирма «Оранжевый автобус» на выбор предлагает сразу несколько двухдневных туров. Например, со 2 по 3 января можно отправиться в Екатеринбург и посмотреть на красоты города. А с 4 по 5 января компания устраивает тур по маршруту Верхотурье-Меркушино. Эти города известны своими церквями и храмами, в том числе и заброшенными. Настоящий клад для изучения истории! А с 6 по 7 января можно отправиться в путешествие по маршруту Усолье - Соликамск - Чердынь, тем самым охватить сразу часть Пермского края.

Также фирма предлагает однодневные туры, например, в Кунгурскую ледяную пещеру, покататься на санках с хаски, посмотреть на зимнюю Белую гору или изучить историю Верхнечусовских городков. Вся информация на сайте http://orange-bus.ru/ и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/orangebusco.

Красоты Пермского края завораживают. Фото предоставлено компанией

База отдыха «Такман»

Недалеко от города Чусовой есть горнолыжный курорт «Такман». Как говорят руководители, за сезон более 100 тысяч человек посещает комплекс. Сюда приезжают не только из городов Пермского края, но и жители Екатеринбурга, Тюмени, Ижевска. На «Такмане» есть 13 горнолыжных трасс с различным уровнем сложности, общей протяженностью 8500 метров. А еще трамплин, сноуборд-парк и 3 современных бугельных подъемника.

Кроме того, на территории комплекса есть гостиничный комплекс, поэтому вы можете смело приезжать на курорт на все выходные. И, конечно, рядом есть кафе, бар, прокат, сервис, детская комната и даже бани. Но бронировать номера нужно заранее!

Телефон: +7 (34 256) 5-04-54. Сайт: www.takman.ru.

Фото предоставлено курортом

А если вы решили остаться на все праздники в городе, скучать вам тоже не придется! Вот несколько вариантов, куда вы можете сходить в зимние каникулы в Перми 2020.

Иммерсивное шоу «Морфеус»

- Это не новый квестум, это новый жанр! - интригуют организаторы. - Уникальный геймплей, нелинейность сюжета, 90 минут игрового времени и глубокое погружение.

Иммерсивное шоу «Морфеус» создает эффект полного погружения зрителя в сюжет постановки, где зритель - полноправный участник происходящего. Самое интересное - все шоу вы проведете с закрытыми глазами. Вы будете просто слышать звуки, ощущать запахи и вкусы и смотреть на окружающий мир не глазами, а душой.

Средняя цена билета на группу - 2-3 тысячи рублей. А еще есть акция «счастливый вторник», когда билеты стоят дешевле. Также можно купить подарочные сертификаты с открытой датой.

Сайт http://morpheus-perm.ru, группа в ВК https://vk.com/morpheus_perm2019, аккаунт в Instagram @morpheus_perm. Адрес: г. Пермь ул.25 Октября, 72. Телефон:+7 919 442 05 97. (14+)

Все посетители в восторге от шоу. Фото предоставлено организаторами

А также мы приготовили такие варианты отдыха в Перми 2020, которые точно понравятся вашим детям.

«Пермские каникулы»

Новогодние выходные - это прекрасный способ отправить ребенка в его личный отпуск - в детский лагерь. На сайте «Пермские каникулы» есть специальный Навигатор детских лагерей. Там только проверенные, безопасные, официальные учреждения. Покупателям гарантируют качество услуг. И купить путевку очень просто - можно выбрать на сайте лагерь и смену, забронировать нужную дату и оплатить ее онлайн. На вашу электронную почту сразу же придет путевка.

Сайт: http://camps.perm.ru. Адрес: Пермь, бульвар Гагарина, 44а, 1 подъезд, 3 этаж.

Телефон: 8(342) 282-59-99.

Купить путевку можно в несколько кликов! Фото компании

«Новогодний дом Губернии»

А еще вы сможете посетить сказочную деревню, даже не выезжая из города! Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает детей и взрослых на новогодние программы. Со 2 по 7 января там будет работать игровая деревня Морозовка, где расположатся волшебные мастерские. Также все праздники юные пермяки и их родители смогут посещать спектакли, танцевальные и вокальные выступления и участвовать в играх Комнаты сказок. А самых маленьких ждут на Крошкину елку и на сказочное представление

«Мели, Емеля – твоя неделя! Сказка о том, как по щучьему велению Новый год отмечали».

Сайт http://zima.permdnt.ru/, группа ВК https://vk.com/permdnt. Адрес: Ул. Советской Армии,4.

Телефон 221-55-55. Билеты: https://kassy.ru/

Фото с представления в "Губернии"

Не стоит забывать и про катки. В этом году в Перми их откроется больше 60. В этой статье есть список катков.

Также можно посетить ледовый городок. Его начали строить 1 декабря, и к концу месяца он уже будет работать. Там появятся 24 горки, каток, арт-объекты со скамейками, ледовая карусель, ярмарочные домики. А к Рождеству здесь появятся традиционный вертеп и часовня изо льда.