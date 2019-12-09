В Прикамье ожидается рекордно теплая неделя

То дождь, то снег - точное описание погоды в Пермском крае в последнее время. Так, и вторая неделя декабря будет непостоянной. В начале недели резкое потепление, в конце - похолодание до - 20.

Понедельник, 9 декабря в Прикамья ожидается рекордно теплая погода. Этот понедельник, по сообщению синоптиков пермского ГИС-центра, будет самым теплым днем в декабре за последние 10 лет.

- В Перми и в крае в понедельник ожидается теплая погода и небольшие осадки в виде мокрого снега. Максимальная температура в Перми поднимется до +2 градусов, - рассказывает инженер ГИС-центра при ПГНИУ Андрей Шихов. - Также возможно установление нового температурного рекорда для 9 декабря. Последний зафиксирован в 2006 году, тогда на улице было +2,6.

В ночь на вторник, 10 декабря, похолодает до 0 градусов. Днем пройдет мокрый снег, а после снова начнется потепление.

В среду, 11 декабря, сохранится оттепель при температуре +1…+2 градуса. В течение нескольких часов будет идти мокрый снег. По сообщению синоптиков, осадков будет много до 10мм в крае и 6-7 мм в Перми.

В ночь на четверг, 12 декабря, потепление сменится похолоданием. Осадки прекратятся, и температура начнет падать. Так, в Перми и в крае похолодает до -5…-7 градусов. Синоптики предупреждают, что из-за резкого похолодания возможен гололед.

В пятницу, 13 декабря, в Прикамье придет прояснение и холода. Температура опустится до - 10…-15 в Перми, - 18…-20 в крае.

Прогноз на выходные пока предварительный. По словам синоптиков, температурный фон будет зависеть от облачности, а какой она будет, пока трудно сказать.

Так, предварительно, в конце недели температура будет держаться на отметк -8…-13 градусов.