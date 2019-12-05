2019-12-05T16:05:24+03:00
Общество

«Остановите ее!». В Перми машина без водителя кружила по дороге

Чтобы остановить взбесившийся автомобиль, пришлось разбить стекло
Лилия Абибулаева
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К сожалению, столкновения избежать не удалось, но ударив проезжающий автомобиль в бампер, машина продолжила движение. Фото:скриншот с видео из Instagram Chp_59К сожалению, столкновения избежать не удалось, но ударив проезжающий автомобиль в бампер, машина продолжила движение. Фото:скриншот с видео из Instagram Chp_59
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- Видишь? Там нет никого! - объяснял пермяк своему другу, указывая на «Ладу Приору», которая кружила по дороге.

Прогреть машину перед дорогой - знакомый всем автомобилистам ритуал. Все просто: нажал кнопочку на брелке - машина греется, а ты одеваешься и не спеша выходишь. Так же поступил и житель Перми, но машина повела себя не по плану.

Автомобиль, припаркованный на улице Монастырской, поехал. И не просто, а начал кружиться по дороге. «Танец» белой «Приоры» засняли на видео.

В Перми машина без водителя начала кружила по дороге.

- Остановите ее! Остановите! - кричал из квартиры хозяин машины, прося прохожих о помощи. Несколько человек подбежали и, следуя за машиной, пытались заткнуть выхлопную трубу, чтобы автомобиль заглохл. Кто-то даже попытался разбить стекло ногой, но все попытки оказалась тщетны. Машина продолжала нарезать круги по улице Монастырской.

Автомобилисты недоумевали, что происходит, но слегка притормаживали перед взбесившейся легковушкой. К сожалению, столкновения избежать не удалось, но ударив проезжающий автомобиль в бампер, машина продолжила движение.

Через несколько минут владелец решил действовать самостоятельно. Мужчина выбежал на улицу в одних трусах. Водитель разбил стекло и остановил машину.

- Машина могла поехать только, если была оставлена на передаче, - отметил механик и автослесарь Виталий Коменских. - Сигнализация здесь ни при чем. Все дело именно в передаче и, скорее всего, руль был вывернут влево, вот машина и начала кружиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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