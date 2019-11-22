"Комсомольская правда" запускает конкурс "Подарок для мамы"

Чем ближе Новый год, тем больше хочется любви и добра. А кто дарит нам это всю жизнь? Конечно, наша мама. К ней мы идем за советом, за поддержкой и за пониманием. Мы решили провести конкурс "Подарок для мамы", и приглашаем детей и родителей Пермского края к участию.

Для этого нужно нарисовать поделку или открытку для мамы, сфотографировать ее и, при помощи родителей, прислать на наш конкурс.

В форме загрузки надо прописать, как зовут ребенка, сколько ему лет, а также указать телефон, по которому с вами можно связаться.

Конкурс проводится с 22 ноября по 24 декабря. 25 декабря мы подведем итоги. Подарки получат все детишки, а трое участников, чьи работы получат больше всех лайков, получат отдельные призы. Поэтому делайте себе репосты конкурса и просите всех проголосовать за вас!

Добавим, что те участники, у кого будут зафиксированы накрутки, будут сняты с конкурса.

Наши партнеры:

Надежный застройщик АО "Пермглавснаб"

Семейный центр развлечений "Планета роллердром" в ТЦ "Разгуляй"

ПДНТ «Губерния» и сказочная деревня «Морозовка»

На втором этаже «Губернии» все новогодние каникулы живет и работает игровая Деревня Морозовка. Здесь можно валяться в подушках, рисовать песком, есть печенье, сделанное своими руками, собирать пазлы, кататься с горки и играть со снежными шарами!

Это самое красивое, уютное и теплое интерактивное пространство. Со 2 по 7 января здесь будут работать волшебные мастерские, где можно своими руками создать новогодний сувенир вместе с помощниками Деда Мороза, поиграть, сделать множество удивительных фотографий, поиграть на необычных музыкальных инструментах и просто весело и с пользой провести время.