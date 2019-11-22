2019-11-22T15:26:19+03:00
Конкурсы и тесты

"Комсомольская правда" запускает конкурс "Подарок для мамы"

Работы принимаются до 24 декабря
Елена КОНОВА
Поделиться:
Ждем ваши работы!Ждем ваши работы!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Чем ближе Новый год, тем больше хочется любви и добра. А кто дарит нам это всю жизнь? Конечно, наша мама. К ней мы идем за советом, за поддержкой и за пониманием. Мы решили провести конкурс "Подарок для мамы", и приглашаем детей и родителей Пермского края к участию.

Для этого нужно нарисовать поделку или открытку для мамы, сфотографировать ее и, при помощи родителей, прислать на наш конкурс.

В форме загрузки надо прописать, как зовут ребенка, сколько ему лет, а также указать телефон, по которому с вами можно связаться.

Конкурс проводится с 22 ноября по 24 декабря. 25 декабря мы подведем итоги. Подарки получат все детишки, а трое участников, чьи работы получат больше всех лайков, получат отдельные призы. Поэтому делайте себе репосты конкурса и просите всех проголосовать за вас!

Добавим, что те участники, у кого будут зафиксированы накрутки, будут сняты с конкурса.

Наши партнеры:

Надежный застройщик АО "Пермглавснаб"

Семейный центр развлечений "Планета роллердром" в ТЦ "Разгуляй"

ПДНТ «Губерния» и сказочная деревня «Морозовка»

На втором этаже «Губернии» все новогодние каникулы живет и работает игровая Деревня Морозовка. Здесь можно валяться в подушках, рисовать песком, есть печенье, сделанное своими руками, собирать пазлы, кататься с горки и играть со снежными шарами!

Это самое красивое, уютное и теплое интерактивное пространство. Со 2 по 7 января здесь будут работать волшебные мастерские, где можно своими руками создать новогодний сувенир вместе с помощниками Деда Мороза, поиграть, сделать множество удивительных фотографий, поиграть на необычных музыкальных инструментах и просто весело и с пользой провести время.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Найдем «Ключевое слово»!
Федеральное агентство по делам национальностей и «Комсомольская правда» объявляют о начале приема заявок на III Всероссийскую премию «Ключевое слово», направленную на сохранение языкового богатства и разнообразия народов, проживающих на территории России
Любишь поезда? Пройди тест: "Кто ты на железной дороге?»
Многие из нас в детстве мечтали стать машинистами или проводниками. Скорость, мерный стук колес, дальние города - сплошная романтика. Этот тест покажет, какая профессия, связанная с железной дорогой, тебе подойдет на самом деле
Новости 24
В Перми многодетным семьям начали выдавать деньги вместо земли
В Перми открылась выставка гардероба Владимира Маяковского
В Перми начинают работу открытые катки
«Я не хочу терять внука». В Прикамье пенсионерка попросила помощи у детского омбудсмена
В Перми сотрудница банка воровала деньги с карт клиентов
В Прикамье за третьего ребенка будут платить 10 703 рублей
В выходные в Прикамье наступит потепление
В Перми женщина отсудила у автоцентра 540 тысяч рублей за побитую машину
«Горнолыжный экспресс» в Губаху начнет ходить с 1 декабря
Житель Прикамья ограбил кафе на вокзале Пермь-2
В Прикамье за инсценировку покушения на свое убийство осудят депутата Заксобрания
В машине 30-летнего пермяка нашли 47 килограммов гашиша
Реклама мужского клуба с изображением полуголой девушки оскорбила пермяков
В Прикамье продолжат обучение фельдшеров и акушеров выявлению онкопатологий
На 24 перекрестках Перми появились новые светофоры
В Перми увеличилось количество отравившихся после посещения кафе «ОVСЯНКА» и «O-fit»
В центре Перми водитель «BMW» сбил пешехода
В Пермском районе осудили мотоциклиста, который сбил ребенка
В Перми закончились поиски пропавшего 15-летнего подростка
В Перми спасли собаку, упавшую в колодец во время прогулки