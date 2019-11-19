«У пешеходов шипов на ботинках нет!» В Перми разбирались, кто виноват в том, что город превратился в ледовый каток

Ледяной дождь, который в прошлый понедельник превратил Пермь в каток, надолго запомнится пермякам. Сотни человек в этот день получили травмы, упав на скользких тротуарах. Про «день жестянщика» и покореженные автомобили и говорить нечего.

О том, как справились с последствиями стихии, шла речь на пленарке гордумы.

600 пострадавших и 30 аварий

- Это не была обычная гололедица, это был ледяной дождь, - пробовал объяснить народным избранникам глава Перми Дмитрий Самойлов. - Даже на вертикальных поверхностях из-за переохлажденных осадков образовалась ледяная корка сантиметровой толщины. Вот, например, и аэропорт самолеты не принимал. Накануне вечером у нас не было даже метеорологических прогнозов о таких погодных катаклизмах, а ночью город стал покрываться льдом.

Такой поверхности даже ледовые арены могли позавидовать.Фото: Василий Вахрин

Объяснения про стихию депутатов не устроили.

- Как пермяков информировали о чрезвычайной ситуации? – интересовались они. - Объясняли ли им, что лучше сидеть дома, никуда не выходить?

- Вообще-то это была не чрезвычайная ситуация, - пробовал возразить мэр. - Были крайне неблагоприятные погодные условия.

- Как это - не чрезвычайная?! - не согласились депутаты. - Несколько сотен обращений в медучреждения за два дня! А сколько еще тех, кто никуда не стал обращаться?

Действительно, Дмитрий Самойлов и сам вынужден был привести неутешительную статистику. 11 ноября в травмпункты поступили 240 пострадавших - как минимум втрое больше, чем обычно. А с учетом тех, кому пришлось прийти за медицинской помощью на следующий день, число обращений за два дня выросло почти до 600 человек. Кроме этого, в городе только в «ледяной понедельник» произошло 30 серьезных ДТП.

150 дворников не смогли очистить за день пермь от сплошной ледяной корки.Фото: Василий Вахрин

- А может быть, стоило отменить занятия в школах, когда стало известно о ледяном дожде, как это делается во время сильных морозов? И в будущем так всегда поступать во время каких-либо ЧС? - предложил депутат Сергей Ильин.

- Мы всерьез рассматривали такой вариант, - сообщил мэр. - Но потом представили себе: где окажутся дети, если не пойдут в школу? Да на тех же скользких улицах. День-то, в общем, был теплый. И мы отказались от этой идеи.

«У пешеходов шипов на ботинках нет!»

Дмитрий Самойлов отметил, что транспортного коллапса удалось избежать:

- Дороги все-таки успели за ночь обработать, утром общественный транспорт ходил, школы, садики, больницы работали без сбоев.

- Мы же вроде бы договаривались, что тротуарам вы будете уделять внимания не меньше, а даже больше, чем дорогам, - напомнил депутат Александр Филиппов. - В конце концов, проезжую часть в тот день еще и машины помогали расчищать, у них ведь шипы на колесах, а у пешеходов на ботинках шипов нет!

Ну и как тут идти?Фото: Василий Вахрин

- К вечеру 11 ноября две трети тротуаров в Перми еще не были обработаны, - признал очевидное мэр. - Обрабатывать тротуары подрядчики начали позже, чем это предусмотрено контрактами.

Но даже те тротуары, которые успели посыпать реагентами, стали объектом недоуменной критики со стороны пермяков. В соцсетях появились фото странных белых кучек, которые изредка встречались на центральных улицах города.

Пока вот так, вручную.Фото: Василий Вахрин

- Было много возмущенных обращений по поводу того, как применялись новые противогололедные материалы. Такое впечатление, что подрядчиков просто не научили ими пользоваться, - возмутился депутат Илья Лисняк. - Получается, значительные бюджетные средства были потрачены впустую!

- Ледяной дождь просто смывал с тротуаров на дороги новое средство «Бионорд». Нам еще нужно понять, когда и как им лучше пользоваться, - объяснил Дмитрий Иванович. - Пришлось срочно принимать решение использовать смеси с песком. Всего за день было высыпано 700 тонн реагентов всех типов. Возможно, стоит на случай таких погодных катаклизмов приобрести новое средство с мраморной крошкой.

Глава города пообещал, что в ближайшее время подрядчики закупят 68 единиц малогабаритной техники, которая на тротуарах сможет прийти на помощь дворникам.

- А все-таки где был «эпицентр» наибольшей опасности? - спросил главу города депутат Дмитрий Малютин. – Где люди чаще всего падали? Во дворах или на тротуарах?

- Это мы должны проанализировать до конца недели, - пообещал мэр. – Но по ощущениям - где-то пятьдесят на пятьдесят.

На троечку с минусом

- Это дежавю какое-то, - возмутилась депутат Вероника Куликова. - Погодные катаклизмы, к которым власти оказываются не готовы, у нас случаются с пугающей регулярностью. Скажите конкретно, какие должностные лица будут привлечены к ответственности?

- Я дал поручение до конца недели проанализировать действия ответственных лиц и подрядчиков, по результатам этого анализа определим виновных и накажем тех, кто недоработал, - пообещал мэр. - Разбор полетов на прошлой неделе мы провести попросту не успели. 11 и 12 ноября боролись с последствиями ледяного дождя. А 13 числа врезал мороз до -17 градусов ночью.

Лед был везде.Фото: Василий Вахрин

- Может быть, есть смысл выплачивать компенсации пострадавшим за счет недобросовестных подрядных организаций? - поинтересовался депутат Арсен Болквадзе. - Многие пермяки получили в минувший понедельник очень серьезные травмы.

- В этом направлении мы пока не думали, - признался мэр.

- И все-таки, ваша оценка произошедшего 11 ноября? - спросил председатель гордумы Юрий Уткин. - Если оценивать действия всех ответственных по пятибалльной шкале…

- По дорогам это все-таки, наверное, четверка, - наконец, ответил он. - По тротуарам - три, конечно. А по дворам – не больше, чем тройка с минусом. Управляющие компании сильно недоработали.