"Поела котлеты - оказалась в больнице". Число пострадавших от массового отравления в Перми выросло до 35

- Услышала по радио новости про массовые отравления в кафешках и только тогда поняла, что со мной, - говорит 57-летняя пермячка Анна, которая работает на Главпочтамте (через дорогу от кафе Оvсянка). - В пятницу я тоже обедала в Оvсянке. Выбрала борщ, рыбные котлеты со шпинатом и картофельный рулет с мясом. Вечером легла спать, а после полуночи мне резко стало плохо. Температура подскочила до 39 градусов, появился весь набор, характерный для пищевого отравления.

В «скорую» женщина позвонила в субботу утром, когда поняла, что ей становится только хуже. Препараты, которые были дома, уже не помогали.

Медики выписали средства, показанные при пищевом отравлении. Госпитализировать не стали и сказали, что если температура не будет снижаться пять дней, нужно ехать в больницу. Вызов передали в «неотложку», на следующий день пришел врач, назначил антибиотики и выписал больничный.

- Конечно, мне стало немного легче, но температура все еще держится, - пожаловалась Анна.

Напомним, вечером 16 ноября с признаками острого кишечного отравления госпитализировали 11-летнего мальчика. В тяжелом состоянии школьника поместили в реанимацию краевой детской клинической больницы. По словам мамы, накануне сын пообедал в кафе «O-fit» спорткомплекса «Олимпия». В течение нескольких часов с подобными жалобами к врачам «скорой» обратились еще 26 человек. Все они накануне обедали и ужинали в Оvсянке или O-fit.

"Дочь тошнило так, что она теряла сознание". Пятилетняя девочка в тяжелом состоянии попала в больницу после обеда в кафе 00:00 00:00

Всего за выходные госпитализировали 25 человек, из них - трое детей. Кроме 11-летнего школьника, в кафешке бассейна отравились 5-летняя девочка и 6-летний мальчик.

Ко вторнику число пострадавших от массового отравления выросло уже до 35 человек. И сколько тех, кто не обратился за медицинской помощью и занимается самолечением, неизвестно.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- Дело возбуждено по факту, пока обвинение никому не предъявлено, проводятся все необходимые следственные действия, в том числе - допросы, осмотры, выемки документов, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. - В ходе проверки было выявлено, что в кафе Оvсянка были приготовлены и хранились продукты питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Впоследствии часть продуктов была реализована здесь же, а часть из них была направлена для реализации в кафе «O-fit».

Оба кафе сейчас закрыты, в том числе и потому, что проверка Роспотребнадзора выявила нарушения санитарного законодательства. О судьбе Оvсянки пока ничего не известно, а вот в «Олимпии» арендатор работать уже не будет.

- Прежний арендатор в «Олимпии» 100% работать не будет, сейчас идет процедура расторжения договоров, плюс мы ищем нового арендатора, - сообщили «КП» в пресс-службе спорткомплекса. - Также мы готовы оказать юридическую помощь всем, кто пострадал. Наши юристы уже выпустили памятку с пошаговой инструкцией, как действовать, чтобы возместить моральный вред за произошедшее. Мы будем оказывать помощь и нашим посетителям, и сотрудникам, которые тоже отравились после обеда в кафе. Пока обратившихся мало, и это понятно, люди лежат в больницах и проходят лечение, им не до того.

СПРАВКА «КП»

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция, вызываемая сальмонеллами, она характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. Болезнь развивается через 6 - 72 часа после попадания сальмонелл в организм. Они поселяются в тонком кишечнике и колонизируют стенку кишки, выделяя токсин. При тяжелом течении болезни у человека наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности.

При адекватном лечении антибиотиками сальмонеллез проходит примерно на десятый день, но принимать лекарства обязательно нужно под контролем лечащего врача.

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