Откровения секс-рабыни: "После ада в Бахрейне я потеряла зубы, а подруга - не может родить"

В Воткинске вынесли приговор по громкому уголовному делу. Здесь осудили шесть женщин, которые несколько лет торговали секс-рабынями из Пермского края и Удмуртии. Все преступления были совершены в 2014 – 2016 годах. Сидящие на скамье подсудимых женщины обманывали молодых девчонок, обещая им райскую жизнь в Бахрейне, а когда самолет с ними приземлялся в аэропорту королевства Бахрейн, у пленниц отбирали паспорта, селили в отель и заставляли заниматься проституцией.

- Материалы уголовного дела составили 33 тома, потерпевшими по делу были признаны восемь человек, - сообщили в пресс-службе Воткинского районного суда Удмуртии. – Наказание, которое вынесли обвиняемым: 59-летней подсудимой - 6 лет 1 месяц в исправительной колонии общего режима, двум подсудимым по 4 года в исправительной колонии общего режима. Четвертой - 3 года 6 месяцев в колонии общего режима, но наказание ей было отсрочено до достижения детьми четырнадцатилетнего возраста. Еще двое подсудимых получили условный срок три года с испытательным сроком от 3 лет.

Один из тех, кто вербовал девушек

- Шесть лет за сломанные жизни? Это катастрофически мало! – считает одна из секс-рабынь, которая пострадала от рук работорговцев. - Могли бы дать больше, ведь все наши жизни наперекосяк пошли после этого. Меня родительских прав лишили. Ребенку сейчас девять лет, а у меня его забрали. И чтобы вернуть его, мне нужно представить официальные справки о трудоустройстве и заработной плате. Я пыталась устроиться на работу с нормальной зарплатой, но меня нигде с моим прошлым не берут. Вдобавок из-за климата в Бахрейне, у меня серьезные проблемы с зубами - у меня их почти нет. А кто нашим здоровьем там занимался? Никто. Таблетку обезболивающую дадут и снова на «работу». Нас только запугивали там, чтобы мы на улицах без паспортов не попадались, иначе закроют.

Пострадавшая пермячка вспоминает, что в Бахрейне было два таких отеля с русскими девочками из Пермского края и Удмуртии. В каждом номере по три-четыре девочки работали.

- Я ведь раньше никогда таблеток не пила, а сейчас лечусь то от одного, то от другого, у меня от них уже желудок ноет, а у моей подруги после работы в Бахрейне, здоровья совсем не стало, она из больниц теперь не вылезает. Родить не может. Так что даже максимальный срок – шесть лет – это ничто по сравнению с тем, что нам пришлось пережить и что мы сейчас переживаем. Тем более, что вскоре ее по УДО могут выпустить. Как и остальных, кто остался на свободе.

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