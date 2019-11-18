2019-11-18T16:49:43+03:00
Происшествия

Пермячке, которая получила травму из-за гололеда, ампутировали ногу

Она требует 1,5 миллиона рублей за моральный вред[аудио]
Елена КОНОВА
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Пермячка упала примерно там, где сейчас лужа. Фото предоставлено ее дочерьюПермячка упала примерно там, где сейчас лужа. Фото предоставлено ее дочерью
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- Пока точно не известно, кто виноват в случившемся, но это обязательно выясним, - говорит юрист Андрей Шляпников.

Еще 14 декабря прошлого года 54-летняя пермячка Тамара Ивановна Ф. (имя изменено - прим.ред.) шла у дома №9 по улице Солдатова.

- Там был гололед, и женщина упала, - говорит юрист. - Так как это случилось недалеко от магазинов, прохожие и сотрудники побежали к ней на помощь. В итоге Тамару Ивановну увезли в больницу. После обследования был поставлен предварительный диагноз - растяжение. Но спустя три дня Тамаре Ивановне лучше не становилось. Тогда ее перевели в другую больницу.

Ледяной дождь превратил Пермь в каток

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К тому времени, по словам дочери женщины, рана уже загноилась, и врачи предложили ампутировать 1/3 ноги. После выписки Тамара Ивановна приходила в себя, лечилась, затем получала инвалидность. Но спустя месяцы пермячка решилась обратиться в суд с требованием выплатить ей 1,5 миллиона рублей за моральный вред.

- Мы собираемся пройти судебную экспертизу, чтобы установить точно, кто и в чем виноват, - говорит юрист. - Одно дело, что Тамара Ивановна упала на гололеде. Другое, что ей пришлось ампутировать ногу, несмотря на то, что по документам у нее было "растяжение". Также мы запросили сведения у синоптиков о погоде в тот день, чтобы подтвердить гололед. И мы продолжаем искать свидетелей случившегося.

Если у вас есть какая-то информация, если вы были очевидцем получения травмы, звоните юристу семьи Андрею Шляпникову по телефону +79097281731.

В пресс-службе суда Свердловского района подтвердили, что иск зарегистрирован. Ответчик - администрация, в качестве третьих лиц привлечены медучреждения. Следующее заседание пройдет 11 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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