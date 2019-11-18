2019-11-18T11:22:28+03:00
Происшествия

"Дочке было так плохо, что она теряла сознание". Что говорит мама заболевшей после обеда в "Олимпии" девочки

В больницах Перми остаются еще 25 человек с инфекцией[аудио]
Елена КОНОВА
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Первые анализы девочки, сделанные в больнице, были очень плохимиПервые анализы девочки, сделанные в больнице, были очень плохимиФото: Василий Вахрин
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- Мы год в "Олимпию" ходим, такой кошмар - в первый раз, - говорит пермячка Марина, мама 5-летней Златы.

За минувшие выходные в больницы Перми с диагнозом "острая кишечная инфекция" попали 25 человек, еще 2 от госпитализации оказались. У всех ухудшилось самочувствие после посещения кафе "ОVСЯНКА" на улице Ленина и "О-fit" в спорткомплексе "Олимпия". Как нам стало известно, у заведений - один один поставщик.

5-летняя Злата пришла в пятницу, 15 ноября, на тренировку в "Олимпию" с бабушкой и дедушкой. После занятий она, как обычно, поела в кафе при спорткомплексе.

"Дочь тошнило так, что она теряла сознание". Пятилетняя девочка в тяжелом состоянии попала в больницу после обеда в кафе

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- Злата ела запеканку, пироженку с белковым кремом и напиток, - говорит ее мама Марина. - Потом она пришла домой, легла спать, а около 12 у нее началась сильнейшая рвота. Ее тошнило каждый час. Она практически сознание теряла с каждым приступом. На "скорой" дочку увезли в больницу и положили в реанимацию. На всякий случай.

Сейчас Злата, к счастью, уже поправляется. Но Марина говорит, что первые анализы, сделанные в больнице, были очень плохие.

- Еще у нее проблемы с почками, - добавила она. - Врачи сказали, что у Златы сильное отравление. И, как узнала бабушка, когда ходила навещать ребенка, в больнице лежат еще несколько человек с подобным диагнозом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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