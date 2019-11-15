2019-11-15T09:48:45+03:00
Общество

В выходные в Пермский край придет потепление

На дорогах снова образуется гололедица
Алена ОВЧИННИКОВА
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Если в субботу температура еще будет минусовая, то в воскресенье столбик термометра поднимется и станет выше нулевой отметки.Если в субботу температура еще будет минусовая, то в воскресенье столбик термометра поднимется и станет выше нулевой отметки.Фото: Василий Вахрин
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Пермские синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные, 16 и 17 ноября. Стоящие в четверг, 14 ноября, морозы продержались лишь один день. И уже в пятницу, 15 ноября температура начнет медленно подниматься.

- Оба выходных дня под влиянием высотно-теплого антициклона ожидается облачная погода со слабым ветром и минимальным суточным ходом температуры воздуха, - рассказал «Комсомолке» инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -6 до +1 градуса. И в субботу, и в воскресенье возможны слабые осадки в виде мороси, снега и мокрого снега.

Причем, если в субботу температура еще будет минусовая, от -1…- 6 градусов, а по северу края до – 10, то в воскресенье столбик термометра поднимется и станет выше нулевой отметки. Температура будет от -4…+1 градуса. Ветер будет северо-западным и западным скоростью 5-10 метров в секунду. Порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Из-за потепления на дорогах возможны гололедица. Автомобилистам стоит быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения и расстояние между транспортными средствами.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели вновь похолодает, а к среде в ночные часы температура может опуститься до – 21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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