В проекте «Смогу жить сам» стартовал новый учебный год

Проект сопровождаемого проживания для молодых людей с ментальными особенностями, реализуемый благотворительным фондом «Деревня Светлая», и Министерством социального развития Пермского края, функционирует в Перми уже второй год. За это время социальная инициатива успела накопить опыт и сделать более полноценными жизни многих участников.

31 октября в учебной квартире проекта состоялось праздничное чаепитие – ученики и их педагоги отметили начало нового учебного года. Этой осенью проект «Смогу жить сам» принял пятерых новых участников.

Напомним, пилотный проект был в Пермском крае стартовал в августе 2018 года. Он нашел большой отклик у целевых групп, и его реализация была продолжена и в новом учебном году.

PR-директор фонда Светлана Галина, отмечает, что в рамках проекта «Смогу жить сам» в учебной квартире обучаются и ребята, имеющие сложную форму расстройств аутического спектра. Новые участники проекта подключаются поэтапно – это связано с особенностями адаптации. В скором времени учеников в проекте будет больше, а сейчас здесь занимаются восемь человек.

Проект «Смогу жить сам» дает людям с особенностями ментального развития возможность учиться, стать более независимыми от родителей и опекунов. К проекту присоединяются пермские компании, которые готовы предоставлять участникам постоянное трудоустройство. И это – еще один важнейший шаг социализации!

Учебная квартира, которая стала площадкой реализации проекта расположена в ЖК «Медовый» (д. Кондратово). Ее на время реализации проекта предоставил организаторам застройщик «СтройПанельКомплект».

В реализации социально-значимых проектов очень важна поддержка бизнеса. Площадка, обеспечение материалами, возможность трудоустройства – те факторы, без которых невозможна полноценная интеграция в самостоятельную жизнь.