Умение говорить – залог успеха и благополучия

Верно ли, что успех в современном обществе и умение говорить грамотно это практически синонимы? Можно ли овладеть ораторским мастерством за короткий срок? Об этом и не только поговорили в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» с учредителями творческой лаборатории «Так – то да!» Евгенией Шавровой и Валентиной Третьяковой.

- Уже в самом названии Вашей лаборатории - «Так-то да!» заложен отсыл на «пермизм», особенность нашей пермской речи, верно?..

- Да, все верно. Пермяки имеют речевые особенности, отличающие нас от носителей, скажем так, «нормативного разговорного русского». За эталон в смысле произношения в нашей стране принимается, как правило, питерская речь. Московское «аканье» - это не норма, но оно может стать приемом, который поможет «разжать» наше «закрытое» пермское произношение когда порой и окончание слов «съедается». Что же касается названия нашей творческой лаборатории, а мы занимаемся актерским мастерством и ораторским искусством, то оно, конечно, связано полушутливо с тем, что наши ученики в процессе обучения хоть раз да произносили «так-то да!». И, конечно, с пермизмами справиться самостоятельно непросто: лучше обратиться за помощью к специалистам.

Фото предоставлено творческой лабораторией

- Пермские особенности речи, или пермский говор, это то, что может навредить носителем при общении с людьми из другого региона? Как они, кстати, воспринимают?

- Воспринимают, конечно, нормально, но наша речь все же отличается от эталона, то есть мы носители языка с особенностями, так скажем. А в современном мире для успешности важно быть понятыми правильно, мы должны звучать понятно и красиво. И запрос на это от наших учеников мы видим постоянно.

- В современном мире для бизнеса, когда важна каждая коммуникация, наверное, сложно переоценить значение грамотной речи…

- Конечно, Вы правы. Можно уверенно ставить знак «равно» между успешностью компании и умением грамотно говорить ее сотрудников, особенно тех, кто постоянно работает во внешней среде. Как правило, руководители это понимают.

- С мотивацией бизнеса все понятно, а что заставляет взрослых, состоявшихся людей заниматься собственной речью?

- После посещения наших курсов, в конечном счете, улучшаются различные сферы жизни человека: как личная, так и бизнес сфера. Ведь если вас легче будет понять, то и дела пойдут лучше.

Фото предоставлено творческой лабораторией

- Как проходит обучение в творческой лаборатории «Так – то да!»?

- У нас несколько программ. Например, программа «Актерское мастерство» направлена на общее раскрепощение человека. Кроме ораторского искусства и актерского мастерства мы еще включаем такие дисциплины как вокал и сценическое движение. То есть раскрепощение идет полностью, человек становится более свободным во всех сферах. Например, программа «Сценическая речь» - без понимания, как на физическом уровне нужно говорить правильно, невозможно этому (грамотной речи) научиться. Нужно ведь знать – что такое артикуляционный аппарат, голос, где его основа. У нас есть бизнес-курс, его продолжительность два месяца, есть актерский курс, он длится три месяца. Причем у нас есть ученики, которые решили не останавливаться на этом, а продолжить творческую работу с нашей школой и в дальнейшем.

- Как можно найти вашу творческую лабораторию?

- Мы находимся по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 44, будем рады связаться с интересующимися в нашей страничке ВКонтакте https://vk.com/taktodaschool.