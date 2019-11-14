Торты со льготой, или как стать самозанятым

35-летняя пермячка Татьяна печет торты. Не в кондитерской, а на дому. Вкусные, нежные, нежирные. Все ее знакомые знают, что если впереди юбилей или еще какой-нибудь праздник, то надо созвониться с Таней и заказать торт.

- Я бы не против и расширить дело, - говорит девушка. – Но боюсь. Мне уже советовали размещать рекламу в соцсетях, тогда заказчиков будет больше. Но ведь тогда надо будет налоги платить. А связываться с бухгалтерской отчетностью – больше времени потрачу, чем денег заработаю.

А на днях Татьяна решила, как ей разорвать замкнутый круг – зарегистрироваться в качестве самозанятой.

- Попробую, не получится – ничего не теряю, - говорит Татьяна. – Зато смогу печь и продавать торты легально. В конце концов, это для меня не основная работа, а так, хобби.

В чем выгода для самозанятого?

Каждый из нас платит налог на доход физического лица – 13 процентов, которые вычитают из нашей зарплаты или других доходов. Пришлось бы платить эти 13 процентов с прибыли за каждый проданный торт и Татьяне. Либо – регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и регулярно отправлять отчеты в налоговую инспекцию.

А вот в качестве самозанятой ей предстоит платить всего 4 процента от выручки, если она будет по-прежнему продавать торты только частным лицам. Если же дело пойдет, и начнут поступать заказы от каких-либо компаний, то есть юридических лиц, то налог составит 6 процентов от выручки. При этом Татьяна сможет еще и вернуть вычет в размере 10 тысяч. Происходит это следующим образом: после получения платы за первые заказы берется налог не 4 процента, а 3. А если деньги поступили от юридического лица или ИП, то скидка составит 2 процента, то есть заплатить надо будет не 6, а 4 процента от выручки. И так до тех пор, пока сумма полученных вычетов не достигнет 10 тысяч рублей.

И никакой налоговой отчетности.

Есть только одно условие – доход не должен превышать 200 тысяч в месяц или 2,4 миллиона в год.

Как стать самозанятым

Зарегистрировать себя в качестве самозанятых могут те, кто оказывает какие-то услуги, не привлекая при этом наемных работников. Это могут быть кондитеры, как Татьяна, репетиторы, маникюрши, фитнес-тренеры, те, кто занимается уборкой или ремонтом квартир, перевозит пассажиров или грузы, ведет бухгалтерию или оказывает юридические консультации.

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Не смогут воспользоваться льготным налогообложением продавцы подакцизного товара или коммерческой недвижимости, посредники, перепродающие товар, те, кто добывает и реализует полезные ископаемые, имеющие наемных работников, а также те, кто осуществляет предпринимательскую деятельность на основе договоров поручения, комиссии или агентских договоров.

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Для регистрации достаточно скачать приложение «Мой налог» для смартфона на IOS или на Android. Далее нужно отсканировать паспорт и сделать селфи. Вместо подписи приложение попросит моргнуть на камеру. Кроме приложения можно зарегистрироваться на сайте ФНС или в отделении банка. В любой момент можно отменить регистрацию или заново зарегистрироваться в приложении — дополнительных пошлин нет.

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После регистрации приложение само будет учитывать суммы налога, которые нужно оплатить. Предприниматель, который ничего не заработал за месяц, не обязан платить налог.

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Где зарегистрироваться

В Пермском крае льготный налоговый режим для самозанятых еще не введен. Пока этот вид налога тестируют в пилотном режиме на предпринимателях, которые зарегистрированы в Республике Татарстан, а также Москве, Московской и Калужской областях.

Но именно зарегистрированы. А вот место жительства особого значения не имеет: если вы живете в Перми, но ваши клиенты находятся в Татарстане или других пилотных регионах, то стать самозанятым можно. Приезжать не нужно, все оформляется онлайн.

На сайте Агентства по государственному заказу Республики Татарстан «Биржевая площадка Республики Татарстан», которое является федеральным оператором государственных закупок, встроен специальный ресурс «Самозанятые». Регистрация на данном ресурсе обеспечивает «самозанятым» доступ к гарантированному рынку поставок, работ и услуг. Также функционирует интернет-ресурс по предоставлению информационных сервисов субъектам малого и среднего предпринимательства – «Проверенный Бизнес».

Подробности можно узнать в Центре поддержки самозанятых