На Пермь I больше не будут ходить автобусы

«Как же теперь добираться с электрички до автобусной остановки? - недоуменно интересуются пермяки в соцсетях. - Идти по обледенелому мосту над рельсами?»

По такому мостику придется теперь ходить пассажирам электричек.Фото: Василий Вахрин

В городской администрации сообщили, что автобусы маршрутов №2 и №3 больше не будут ходить до станции Пермь I. С 15 ноября конечная остановка будет располагаться возле Завода Шпагина. Как объяснили в мэрии, это связано с тем, что путепровод на Монастырской признали аварийным. И по нему теперь нельзя ездить машинам тяжелее 10 тонн. Новые «Волгобасы», закупленные специально для этих линий, даже без пассажиров весят больше.

Поэтому маршрут автобусов пройдет по улице Советской.

Наверху на мостике - ощущение не из приятных.Фото: Василий Вахрин

- Мы рассматривали разные варианты переноса конечной остановки этих автобусов, - сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми. - Нужна была площадка для разворота больших машин и обустройства остановки, ну и чтобы людям с электрички идти было все-таки меньше километра. Такое место оказалось только одно: перед входом на Завод Шпагина на Советской, 1. Остановочный павильон там мы уже установили. С новым дизайном, с антивандальным остеклением, с лавочками из лиственницы и с урнами. До конца недели мы повесим там электронное табло с расписанием движения автобусов. И с 15 ноября «двойка» и «тройка» будут останавливаться уже здесь.

Автобусы с 15 ноября будут останавливаться в другом месте.Фото: Василий Вахрин

Будут ли когда-нибудь укреплять дорогу на улице Монастырской? Так, чтобы по ней могли ходить «Волгобасы»? В краевом минтрансе признались, что пока этот вопрос не рассматривали.

Перед одним из зданий Завода Шпагина располагалась автопарковка. Но ее уже закрыли.

Завод Шпагина обещают сделать популярной площадкой, но стоянку перед ним закрыли.Фото: Василий Вахрин

- Мы установили знаки, запрещающие здесь стоянку, - говорят в городском дорожном департаменте. - На автобусной остановке останавливаться частному транспорту нельзя.

Где же оставлять свои машины пермякам, которые приедут на массовые мероприятия на Завод Шпагина? Ведь нам обещают, что именно здесь будет развиваться новое культурное пространство, сюда переедет художественная галерея и несколько других музеев.

В Пермской дирекции дорожного движения сообщают, что в следующем году в городе будут подыскиваться площадки для организации платных муниципальных парковок. Возможно, удастся найти такую и в районе бывшего завода, а ныне – социокультурного пространства. А пока автомобили предлагается оставлять на площади возле речного вокзала.

Путепровод на Монастырской признали аварийным.Фото: Василий Вахрин

Между тем электрички через Пермь I будут ездить по-прежнему.

- Никакого приказа о закрытии движения электропоездов через станции Пермь I и Пермь II мы не получали, и в ближайшее время такого распоряжения не ожидаем, - сообщили в Пермской пригородной компании.