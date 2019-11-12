- Ввели плату за парковку в центре города, и у нас теперь во дворе пешеходу просто не протиснуться! - такие разговоры, увы, не редкость среди жильцов многоэтажек, которые оказались внутри платной парковочной зоны. - Все так и норовят поставить у нас машины, чтобы не платить!

Не многим лучше и ситуация в жилых кварталах по периметру этой самой зоны.

- С раннего утра обочины и дворы начинают забиваться автомобилями! – возмущаются местные. - Владельцы ставят их, где придется, и отправляются пешочком туда, где за стоянку в парковочном кармане им нужно было бы заплатить. Для них это экономия. А для нас - головная боль! Бывает, наставят столько машин, что к собственному дому не подойти, не подъехать.

Ну вот куда тут встать?Фото: Василий Вахрин

Автостоянки разгрузят парковочные карманы

В Пермской дирекции дорожного движения придумали такой выход: помимо парковочных карманов организовать большие автостоянки - для тех, кому нужно поставить машину не «на минуточку», а на несколько часов или весь день. Причем открыть их как внутри платной зоны, так и на ее границе.

Плату за парковки в центре Перми хотят повысить до 25 рублей 00:00 00:00

- Мы сейчас готовим соответствующий пакет предложений, который внесем в городскую думу в декабре, - рассказал руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. - И если депутаты нас поддержат, в следующем году будем открывать такие автостоянки. Не сразу все, а по мере того, как найдем подходящие земельные участки. Так что их точные адреса пока еще неизвестны.

Машин в городе становится все больше.Фото: Василий Вахрин

- Сколько будет стоить такая автопарковка?

- Такие парковки будут двух видов и с разной ценой, - объясняет Максим Кис. - Во-первых, это будут так называемые перехватывающие парковки. Их сделаем в «приграничной полосе» - перед въездом в платную парковочную зону. Для таких парковок предлагаем установить минимальную оплату, лишь бы только она покрывала расходы из бюджета города на содержание этих автостоянок. По нашим расчетам, это 80 рублей в день. Такие перехватывающие парковки должны появиться в районе Центрального рынка, в Камской долине и в направлении Мотовилихи. Внутри платной зоны мы также предлагаем сделать большие автостоянки. Но они будут дороже. Максимальная цена, как мы считаем, должна быть 120 рублей за день. Тогда тем, кому нужно оставить машину больше, чем на 6 часов, выгоднее будет поставить ее именно здесь. В итоге мы разгрузим парковочные карманы.

Квадрат в квадрате

Но есть в пакете предложений Пермской дирекции дорожного движения и то, что автомобилистам не очень понравится. Во-первых, саму платную парковочную зону предлагают расширить. Во-вторых, внутри нее, в самом центре Перми, - сделать более дорогую подзону. И брать там за час парковки не 20, а 25 рублей. Этакий дорогостоящий квадратик в платном квадрате.

Предполагается, что в расширившуюся платную зону попадут:

· микрорайон Разгуляй

· часть улицы Пушкина - между перекрестками с Островского и Клименко

· участок улицы Газеты «Звезда» - от Полины Осипенко до Белинского

· улица Глеба Успенского - от Комсомольского проспекта до Куйбышева

· улица Пионерская

Более дорогую платную подзону решено ограничить улицами Попова, Екатерининской, Сибирской и Монастырской.

Необходимость расширить платную зону в Пермской дирекции дорожного движения обосновывают тем, что по ее периметру уже наблюдается перегруз припаркованных автомобилей.

- Все парковочные карманы в часы пик заполняются, и машины ставят на газоны, тротуары. Люди не могут подъехать к офисам, торговым центрам и к своим домам, - говорит Максим Кис. - Такая же картина наблюдается и в самом центре города, где парковок на дорогах тоже уже не хватает. А на соседних улицах свободные парковочные карманы всегда есть. Если несколько повысить плату в более дорогой подзоне, то автомобили на стоянках будут распределяться более равномерно.