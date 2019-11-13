Купить квартиру в Перми с программой «Купить легко»

Решение о покупке квартиры в Перми 2019 – значимое событие в жизни каждой семьи. Приятно, когда застройщик заботится не только о качестве строительства и комфорте проектов, но также разрабатывает различные финансовые программы, которые помогают совершить приобретение с большим комфортом.

«Купить легко» — это финансовая программа покупки жилья от застройщика «СтройПанельКомплект». В программу включены различные финансовые решения. Воспользуйтесь одним из инструментов и купите квартиру в Перми 2019!

Фото пресс-службы компании

• Программа «Нужные люди» предусматривает скидки работникам бюджетной сферы и крупных предприятий.

• Программа «Отдай старое – построй новое» – застройщик помогает в реализации вторичного жилья и бронирует новую квартиру на период продажи.

• Работа со всеми видами сертификатов (материнский, военный, жилищные субсидии).

• Рассрочка на период строительства.

Удобная беспроцентная рассрочка, с первоначальным взносом от 50%, и погашением оставшейся суммы ежемесячными либо ежеквартальными платежами.

• Ипотека от 15 банков-партнеров

Также «СтройПанельКомлпект» формирует спец.пердложения на определенные квартиры в разных жилых комплексах – ищите «Удачная квартира» по очень привлекательной стоимости!

Фото пресс-службы компании

Ваш персональный менеджер обязательно подберет программу покупки с комфортным ежемесячным платежом!

Сегодня застройщик реализует четыре жилых комплекса в разных районах города и края:

• «Белые росы» (п.Фролы);

• «Медовый» (д. Кондратово);

• «Мотовилихинsky» (мкр Вышка II);

• «Юбилейный» (г. Добрянка).

В проектах представлены 1-2-3-комантыне квартиры от 25 до 87 кв.м. с полной отделкой. Развитая инфраструктура и функциональное внутридворовое пространство, близость от центра и благоприятный социальный климат радуют новоселов компании.

Квартиры от «СтройПанелькомплект» – легко купить, легко переехать!

Фото пресс-службы компании

Познакомьтесь с жилыми комплексами СПК на экскурсиях застройщика. Запись на экскурсии по телефону: (342) 214-05-11.

Отдел продаж:

Центральный офис: г. Пермь, ул. Монастырская. 12б.

Офис продаж в ЖК «Медовый», ул. Красавинская, 1, оф. 2

Офис продаж в ЖК «Белые росы», ул. Весенняя, 20, оф. 118

Проектные декларации на сайте www.spk.perm.ru и наш.дом.рф

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