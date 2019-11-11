2019-11-11T09:35:24+03:00
Происшествия

"Скажите пожилым родственникам, чтобы не выходили на улицу". Пермяки возмущаются жутким гололедом на улицах

С утра в городе шел дождь, который застыл на дорогах, тротуарах и ступеньках [фото]
Елена КОНОВА
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Дорога от остановки ЧернышевскогоДорога от остановки ЧернышевскогоФото: Елена КОНОВА
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- Это просто жуть, падают и взрослые, и дети, - пишут в соцсетях пермяки. - Скажите пожилым родственникам, чтобы не выходили на улицу.

Утром 11 ноября в Перми начался ледяной дождь, который быстро прекратился и застыл на улицах. Дорога от дома до остановки и от остановки до работы показалась всем квестом на выживание. Лед повсюду - проезжая часть, тротуары, ступеньки у входа в магазины и больницы. Из-за погодных условий с утра образовался транспортный коллапс - некоторые опоздали на работу на час-два.

Фото из группы "Подслушано Пермь".

Фото из группы "Подслушано Пермь".

- Ходить просто невозможно! По пути, который проходим за пять минут, сегодня шли полчаса! - возмущаются пермяки.

Между тем, мэр Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что в связи с ЧП на улицах будут работать 350 человек.

- В Свердловском, Ленинском и Дзержинском районах не будет пересменок: вся ночная смена дворчинков-«ручников» осталась на обработке тротуаров до 11 часов утра, - сообщил он. - Отменил на сегодня все совещания с главами районов и отправил их «в поля», чтобы на месте контролировали процесс уборки. Особое внимание подходам к соцобъектам. Прошу руководство хозяйствующих субъектов подключиться к обработке своих прилегающих территорий: подсыпать лестницы, ступеньки.

Также Дмитрий Самойлов заметил, что техника на улицах работает с 3 часов ночи. В ответ на пост пермяки пишут адреса, где сильный гололед, и жалуются, что никто не работает:

- Дети шли в школу и поминутно падали, - пишет один из пользователей. - Пушкина, Газеты Звезда, Компрос, Куйбышева - по состоянию на 9.30 ни одного человека, работающего по проблеме. Зато масса бедных пешеходов, пытающихся преодолеть любой незначительный уклон.

- Сегодня по Горького шел трактор, с щеткой, но без реагентов. В итоге отполировал изрядно.

Фото из группы "Подслушано Пермь". Автор поста пишет, что на снимке - лестница в больнице

Фото из группы "Подслушано Пермь". Автор поста пишет, что на снимке - лестница в больнице

Также из-за ледяного дождя в Перми задержали авиарейсы. Сейчас на прилет задерживается рейс из Сургута, на вылет не выпускают как минимум четыре рейса, в том числе самолеты в Москву и Самару.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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