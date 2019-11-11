Погода в Перми в ноябре 2019: в МСЧ предупредили о мокром снеге и гололеде на дорогах Прикамья

В середине ноября 2019 года в Прикамье вновь будет неустойчивая погода с «переходом через ноль». Потепление сменится морозом, дождь – снегом, по утрам будет висеть холодный туман. И все это снова доставит различные неудобства жителям Перми и Пермского края.

- В понедельник ожидается перестройка погодных условий, - отметил руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Холодный антициклон начнет отходить на восток. Выпадут осадки в виде мокрого снега. Ветер усилится, его порывы будут достигать 15 метров в секунду. На дорогах будет гололедица.

В прикамском главке МВД также предупредили о том, что на этой неделе стоит быть осторожными из-за гололеда, снегопадов и тумана по утрам.

В понедельник, 11 ноября, синоптики прогнозируют мокрый снег, преходящий в дождь. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от -2 до +3 градусов. На дорогах вполне вероятно образование гололедицы, а на проводах, деревьях и зданиях – изморози. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Во вторник» 12 ноября, в краевом центре столбик термометра днем будет по-прежнему колебаться возле нулевой отметки. С утра будет моросить несильный дождик, к вечеру пойдет небольшой снег.

В среду, 13 ноября, заметно похолодает. Колебания температуры в Перми днем будут – от нуля до -6 градусов. В первой половине дня ожидается довольно мощный снегопад – толщина снежного покрова может достигнуть полу-дециметра.

В четверг, 14 ноября, будет уже по-зимнему морозно. Синоптики прогнозируют, что к полудню воздух не прогреется выше -12 градусов и будет идти обложной снег. К вечеру в Перми потеплеет до -4 градусов.

В пятницу, 15 ноября, дневная температура вновь будет нулевой. Хорошо хоть значительных осадков не ожидается – пойдет небольшой снежок.

В субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, будет чуть прохладнее – до -2 градусов. В утренние часы возможен переохлажденный туман, из-за чего видимость на дорогах снизится.

В МЧС предупредили, что при такой погоде повысится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий,

- Возможны также заторы в движении транспорта на всей территории Пермского края в связи с несоблюдением правил дорожного движения, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия и сложными погодными условиями, - сообщили в ведомстве. - На прикамских дорогах будет гололедица, а в воздухе по утрам образуется туман.