Концерты в Перми в ноябре - 2019
9 ноября
Alekseev
Большой зал филармонии
9 ноября на сцене Большого зала филармонии для пермяков вновь выступит ALEKSEEV. Это имя, а заодно и псевдоним молодого певца из Украины, ворвавшегося на эстрадный небосклон с песней «Пьяное солнце». Уже в первую неделю хит был скачан пользователями iTunes более ста тысяч раз, благодаря чему моментально приобрел статус «платинового сингла», а заодно и попал в топ-100 мирового чарта Shazam. Кстати, единственный, из русскоязычных треков.
Начало: 19.00
Цена билетов 1 000 — 3 500
10 ноября
Стас Пьеха
Большой зал филармонии
Вас ждет яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также новыми песнями.
Цена билетов 1 200 — 3 500
Начало: 19.00
12 ноября
Братья Пономаренко. Комедийно-пародийное шоу «На себя посмотри»
Большой зал филармонии
Комедийно-пародийное шоу « На себя посмотри» братьев Пономаренко. А значит абсолютно всё, включая хорошее настроение, улыбки, смех и аплодисменты, зрителям предстоит умножать надвое
Цена билетов 600 — 1 600
Начало: 19.00
16 ноября
Иеромонах Фотий. Новая программа «Загадочная Русская душа»
Дворец культуры им. А.Г. Солдатова, Основной зал,
В программу концерта "Загадочная русская душа" войдут песни на русском, английском, итальянском, французском, испанском, грузинском и других языках.
Цена билетов: 900 — 2 200
Начало: 19.00
18 ноября
Тима Белорусских
Спортивный комплекс им. В.П.Сухарева, Универсальный манеж,
Цена билетов: 1 500 — 3 000
Начало: 19.00
23 ноября
Любовь Успенская «Большой юбилейный концерт»
Большой зал филармонии
23 ноября на сцене Большого зала филармонии неподражаемая, загадочная и блистательная Любовь Успенская подарит пермским зрителям необычайное концертное выступление.
Цена билетов: 2 700 — 5 800
Начало: 19.00
ИСТОЧНИК KP.RU