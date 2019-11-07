2019-11-07T07:57:09+03:00
Звезды

Концерты в Перми в ноябре - 2019

Публикуем, какие артисты приезжают в Пермь
Дарья СТРУЕВА
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Билеты на все концерты есть в наличии.Билеты на все концерты есть в наличии.Фото: Василий Вахрин
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9 ноября

Alekseev

Большой зал филармонии

9 ноября на сцене Большого зала филармонии для пермяков вновь выступит ALEKSEEV. Это имя, а заодно и псевдоним молодого певца из Украины, ворвавшегося на эстрадный небосклон с песней «Пьяное солнце». Уже в первую неделю хит был скачан пользователями iTunes более ста тысяч раз, благодаря чему моментально приобрел статус «платинового сингла», а заодно и попал в топ-100 мирового чарта Shazam. Кстати, единственный, из русскоязычных треков.

Начало: 19.00

Цена билетов 1 000 — 3 500

10 ноября

Стас Пьеха

Большой зал филармонии

Вас ждет яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также новыми песнями.

Цена билетов 1 200 — 3 500

Начало: 19.00

12 ноября

Братья Пономаренко. Комедийно-пародийное шоу «На себя посмотри»

Большой зал филармонии

Комедийно-пародийное шоу « На себя посмотри» братьев Пономаренко. А значит абсолютно всё, включая хорошее настроение, улыбки, смех и аплодисменты, зрителям предстоит умножать надвое

Цена билетов 600 — 1 600

Начало: 19.00

16 ноября

Иеромонах Фотий. Новая программа «Загадочная Русская душа»

Дворец культуры им. А.Г. Солдатова, Основной зал,

В программу концерта "Загадочная русская душа" войдут песни на русском, английском, итальянском, французском, испанском, грузинском и других языках.

Цена билетов: 900 — 2 200

Начало: 19.00

18 ноября

Тима Белорусских

Спортивный комплекс им. В.П.Сухарева, Универсальный манеж,

Цена билетов: 1 500 — 3 000

Начало: 19.00

23 ноября

Любовь Успенская «Большой юбилейный концерт»

Большой зал филармонии

23 ноября на сцене Большого зала филармонии неподражаемая, загадочная и блистательная Любовь Успенская подарит пермским зрителям необычайное концертное выступление.

Цена билетов: 2 700 — 5 800

Начало: 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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