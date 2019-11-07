Как «подружились» картины из московского «Царицыно» и пермских наивистов

На ближайшие несколько дней Центральный выставочный зал (Комсомольский проспект, 10) превратился в необычную фестивальную площадку. Здесь можно не только посмотреть картины непрофессиональных художников наивного искусства, но и стать участниками уникальных мастер-классов и настоящей творческой лаборатории. Там проходит фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Люди должны быть разными».

Фестиваль стал возможным благодаря плодотворному сотрудничеству пермского Центра по реализации проектов в сфере культуры, Государственного музея-заповедника «Царицыно» (Москва) и Центрального выставочного зала. Посетить события могут все желающие.

Фестиваль проходит в Центральном выставочном зале на Комсомольском проспекте, 10.Фото: Василий Вахрин

Выставка «Люди должны быть разными. Путешествие» стартовала еще в октябре. Она объединила работы художников-наивистов из запасников музея «Царицыно» и художественных произведений авторов Перми и Пермского края, работающих в этом жанре. Также в рамках фестиваля прошел круглый стол «Музей как общественное пространство. Территория инклюзии», где специалисты из сферы искусства поделились опытом взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

- Очень радостно, что Пермь поддержала движение нашего музея за равные права художественных произведений. Мы считаем, что картины должны жить полной насыщенной жизнью, иметь возможность проходить путь самореализации, путешествовать и заводить новые знакомства. Сейчас коллекция «Царицыно» «подружилась» с замечательной коллекцией пермских художников, и я надеюсь, что их дружба будет долгой и продуктивной, - отметила куратор направления «Детское Царицыно» Вера Ярилина.

По официальным данным, в России проживают более 12 миллионов инвалидов. При этом многие из них - творческие люди, наделенные талантами. Они творят, преодолевают себя и служат примером для многих. Основная цель фестиваля - создать условия для развития потенциала таких людей и максимально вовлечь их в социально-культурную жизнь.

Гостей фестиваля ждут интересные мастер-классы.Фото: Василий Вахрин

Во время фестиваля пройдут лекции, спектакли, мастер-классы, творческие лаборатории, которые будут особенно интересны родителям и педагогам детей с особенностями развития. Приглашенные эксперты расскажут о творчестве и искусстве, а также о том, какую роль эти понятия могут играть в жизни особенных детей, какое влияние могут оказывать на социализацию и отношения с внешним миром.

По словам директора Центрального выставочного зала Марины Фельдблюм, когда специалисты из музея «Царицыно» приехали в Пермь и посмотрели зал, где размещены работы наших авторов, они были приятно удивлены, что в Прикамье есть такие интересные высокопрофессиональные работы и творят «чистые духом» художники.

- Тема нашей выставки «Люди должны быть разными» хорошо описывает проблему, которую мы затрагиваем, - сообщила Марина Фельдблюм. - У всех у нас разные возможности и способности, мы по-разному выглядим и двигаемся, разным интересуемся. Чтобы ощутить все это многообразие, понять себя и окружающих, мы и задумали этот фестиваль. Самое главное - сделать мир чуточку лучше.

Фестиваль завершится 10 ноября спектаклем «Доброе сердце», который начнется в 16.00. Подробную программу можно посмотреть на сайте Центрального выставочного зала или узнать по телефону 212-86-47.

На выставке можно посмотреть картины пермских и московских авторов.Фото: Василий Вахрин

- Мы все очень разные, и фестиваль проводится для того, чтобы рассказать об этом, - поделилась заместитель директора Центра по реализации проектов в сфере культуры Елена Шаркунова. - Он нацелен на создание условий для полного самовыражения особенных людей, чтобы они смогли раскрыть свой творческий потенциал и дальше двигались по жизни с открытым сердцем. Мастер-классы учат, как нам взаимодействовать в этом мире, чтобы он стал добрым и понятным всем и каждому.

Фестиваль «Люди должны быть разными» проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края.