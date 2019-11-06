2019-11-06T18:20:46+03:00
История современности

Пермские археологи впервые покажут клад, найденный возле «дома Лары» из романа «Доктор Живаго»

Антикварный фарфор, обнаруженный во время летних раскопок, представят широкой публике
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Посуда за сто с лишним лет почти не пострадала. Фото: Мария Мингалева.Посуда за сто с лишним лет почти не пострадала. Фото: Мария Мингалева.
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Минувшим летом пермские археологи откопали клад – два сундука со старинной посудой. Раскопки велись на улице Ленина, напротив знаменитого «дома с фигурами» и рядом с «домом Лары» из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

- В одном из сундуков лежали фарфоровые сервизы середины XIX века, - рассказала «Комсомолке» Мария Мингалева, сотрудник Камской археологической экспедиции. - Они были уложены очень аккуратно, все изделия были обернуты газетами – так же, как мы сейчас посуду перевозим. Сами газеты не сохранились, но они отпечатались на фарфоре, поэтому мы смогли посмотреть заметки и определить, какого они года. Самая последняя – за октябрь 1917 года. Так что, видимо, все было собрано и схоронено в период революционных событий, гражданской войны.

Сундуки пролежали в земле более ста лет, их деревянные стенки практически полностью истлели. А посуде повезло больше. Сохранились три фарфоровых сервиза – столовый, чайный и чайно-кофейный, каждый больше чем на 19 персон. И есть еще разнобой – фарфоровые изделия из разных сервизов. Клад насчитывает более 250 предметов. Конечно, кое-что побилось, но немало тарелок и чашечек – только помыть и можно на стол ставить.

Что нашли в старинном сундуке, выкопанном возле дома Лары из "Доктора Живаго"

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Все найденные сервизы произведены на фарфоровых заводах М.С. Кузнецова. По данным археологов, в 1917 году на месте раскопок находился дом ресторатора и купца 2-й гильдии Трутнева.

- Подобные находки сервизов встречались в старых домах Перми, но такая масштабная археологическая находка посуды сделана впервые, - рассказала Светлана Неганова, заведующая отделом истории Пермского краеведческого музея.

Обработка коллекции и ее описывание длились несколько месяцев. И вот теперь археологи готовы представить свою находку широкой публике. Увидеть все сервизы своими глазами можно будет 15 ноября в чайной «Грибушин» (ул. Петропавловская, 57). Начало презентации в 10.00. Вход свободный, но количество мест ограничено. Поэтому организаторы просят заранее зарегистрироваться по телефону 204-15-90.

После презентации весь клад полностью поступит на хранение в Пермский краеведческий музей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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