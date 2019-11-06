Дневник автомеханика-прощелыги: «Ремонтируем тачки так, чтобы клиент вернулся как можно быстрее»

Давно прошли те времена, когда владельцы «жучек» сами чинили свои машины. Порой в гаражах собирались целые компании, и какой-нибудь дядя Вася мимоходом давал ценный совет: «Ты вон ту фиговину отверни, проще подлезть будет».

Сейчас большинство водителей в случае каких-либо неполадок обращаются в автосервисы. И, если там работает не ваш хороший знакомый, то, скорее всего, вас обдурят. Способов обмана много - от простого завышения цены ремонта до установки на машину старых запчастей.

Какие мошеннические уловки используют автомеханики, нам рассказал один из сотрудников автосервиса.

Ремонтируем все! Фото: архив "КП".

Меняем все!

- Копеечные работы сервису невыгодны - больше головняка, чем прибыли. Поэтому мы стараемся раскрутить клиента на дополнительные услуги или «найти» в машине как можно больше неисправностей.

«Колодки-то уже менять пора», - эту фразу я повторяю так часто, что, кажется, ночью разбуди, заявлю про необходимость замены.

Тормозные колодки, конечно, менять надо, если они износились. Если же стерлись всего на пару миллиметров, они еще могут послужить. Но волшебные слова «мало ли что» срабатывают на раз. Никто не хочет рисковать, поэтому при техосмотре поменять тормозные колодки соглашаются практически все водители.

А затем «обнаруживается» необходимость замены тормозного цилиндра или даже всего суппорта. Якобы поршень цилиндра заклинило.

Часто в машине бывает неисправна одна небольшая деталь. Но намного проще предложить клиенту поменять весь узел. Это и по деньгам выгоднее, и работы нам меньше.

Старые запчасти выдаем за новые

На чем проще всего по-легкому срубить денег? Заменить оригинальную фирменную деталь неоригинальной. В основном так я делаю с расходниками - стойками и втулками стабилизатора, сайлентблоками. Кстати, заводской китай ходит одинаково с оригинальными деталями. Тут даже себя не подставишь при замене. Ну а по деньгам они как минимум в два раза отличаются.

Если машина гарантийная, запчасти, которые на ней меняют, обычно вполне еще рабочие. И после замены я стараюсь оставить их себе, а потом продать другому клиенту, у которого с деньгами похуже, в качестве б/ушных.

Но это еще лучший вариант. Некоторые мастера могут те же стойки стабилизатора, рулевые наконечники, шаровые опоры и за новые кому-нибудь впихнуть, если они в нормальном состоянии.

Бывали случаи, когда клиент сам привозит новую запчасть. Ремонтник забирает ее себе, а старую протрет и обратно на место поставит.

Совет! Просите, чтобы старые запчасти, которые вам заменили, складывали в пакет и после ремонта возвращали. Предупреждать об этом надо заранее, иначе в ответ вам просто разведут руками: «А мы их уже выбросили».

Тут надо хорошенько смазать! Фото: архив "КП".

Стук в двигателе починил молотком

Женщин стараюсь особенно не обманывать. К ним у меня отношение снисходительное. А вот клиентов-мужчин, особенно если они вредные, начинаю раскручивать. Но и тут исключения бывают.

Заезжает как-то к нам в сервис девушка на красном «Гетце». Такая типичная блондинка. И с умным видом говорит:

- У меня двигатель в машине стучит.

Ну, вроде как сама дефект определила. Послушал я стук.

- Ладно, - отвечаю. - Проблема серьезная, придется весь двигатель перебирать. Оставляйте машину до завтра.

Едва за блондинкой закрылась дверь, я спустился в яму и молотком отбил присохшую на дисках колес глину. Девчонка, видно, накануне, когда шел дождь, где-то по проселочной дороге проехала, глина под диски набилась. А когда высохла, диски из-за дисбаланса стучать стали.

На следующий день выставил я ей счет за переборку двигателя.

Посмотрим, что тут. Фото: архив "КП".

Сделал машину хорошо - потерял клиента

Халтурить приходится не от хорошей жизни. Сделал ты ремонт по-честному, клиент тебе спасибо скажет и в следующий раз приедет к тебе разве что через год - масло поменять. Не зря у нас любят говорить: «Сделал машину хорошо - потерял клиента». А если тут недокрутишь, там запчасть старую поставишь - клиент к тебе регулярно ездить будет. Главное, не переборщить, чтобы он машину винил и тех, кто ее собирал, а не мастера.

За один баллон десять человек заплатили

Важно демонстрировать заботу о клиенте. К примеру, предложить заменить антифриз. Его надо менять раз в три года. Но если с озабоченным видом сказать: «Что-то грязноват он у вас», - то можно и через год заменить.

Причем тут выгода не только в оплате работы. После заливки антифриз, как правило, остается. Не вся канистра уходит. Но вы когда-нибудь видели, чтобы в счете за услуги сервиса стояло «две трети канистры»? Платить вы в любом случае будете за целую канистру. Хотя остатки антифриза я залью другому клиенту. И с него тоже возьму за всю канистру.

То же самое и с тормозной жидкостью.

А вот настоящий клондайк - это очиститель тормозных дисков. Эта жидкость пригождается много где. Она идет на очистку дисков, сцепления, тормозных суппортов, цилиндров, рессор. Требуется ее совсем чуть-чуть. Одного баллончика клиентов на десять хватит. Но деньги я с каждого беру за целый баллон.

Давайте считать!

Плата за понты

Самое золотое время - первые заморозки, когда владельцы машин внезапно обнаруживают, что на дорогах гололед, и срочно едут переобуваться с летней резины на зимнюю.

Можно, конечно, просто поменять им колеса. Но стоит эта работа копейки. Поэтому тут надо раскрутить клиента по полной. Во-первых, предлагаю сделать развал-схождение. Хотя, честно говоря, если зимняя резина точно такая же, как летняя (профиль, высота и диаметр тот же самый), смысла в этом нет ни малейшего. Во-вторых - обработка герметиком, даже если диски новые.

Если машина дорогая, то можно и «эксклюзивные услуги» предложить. К примеру, накачать колеса азотом. Дело в том, что при перепаде температур воздух сжимается и колеса начинают приспускать. А азот держит колеса в любую температуру.

Но это в теории. А на практике, чтобы закачать колеса, надо вначале вакуумом выкачать полностью из них весь воздух и заполнить азотом. Но при полной выкачке воздуха покрышки просто сложатся. Так что все равно закачивается вместе с азотом 15-20 процентов воздуха, и колеса сжимаются, хоть и меньше. Но прайс за закачку азотом клиенту выставляю солидный. За понты платить надо.