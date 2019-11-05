Счастье не за горами: почему в Перми некомфортно жить

- Были с семьей в Казани, в аквапарке, полный восторг! – делились знакомые после праздников. - По городу ездили на общественном транспорте, пробок почти нет!

- А нам Екатеринбург нравится, там тоже есть что посмотреть! Ребенок вот снова просится в Музей военной техники под открытым небом.

Города-миллионники - наши прямые конкуренты. Многие едут туда на выходные, а потом задумываются «Не перебраться ли насовсем?». Что поделать - нравится людям там, где комфортней.

С транспортной доступностью в Перми не очень.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тот факт, что Пермь проигрывает многим соседям, зафиксировали официально. И даже баллы выставили. В понедельник Минстрой России выложил на своем сайте плоды двухлетнего труда.

Оказывается, среди всех 1114 городов страны проводился своеобразный госэкзамен - оценивался индекс комфортности городской среды. Участвовали в экзамене и Пермь, и другие города Прикамья.

Все города разбили на группы в зависимости от численности населения, отдельно выделив населенные пункты с некомфортным климатом в Сибири и на Дальнем Востоке. И выставляли оценки по 360-балльной шкале.

Максимального балла не набрал никто. Средний балл по стране - 163. В министерстве сообщили, что благоприятной городскую среду будут считать при достижении городом показателя более 180 баллов. В табличке на минстроевском сайте «благоприятные» населенные пункты закрасили красным цветом.

Мы не попали даже в середнячки

Пермь попала в первую группу - в число 15 самых крупных городов России. И заняла там, увы, лишь 13-е место, получив всего 153 балла и не дотянув даже до среднего уровня. Позади нас только Волгоград со 116-ю баллами, да Омск со 104-мя.

Для сравнения: Екатеринбург и Казань набрали по 190 баллов. Немного не дотянула до красной зоны Уфа - 179 баллов. Обошел столицу Прикамья и Челябинск - 160 баллов.

Во второй группе Пермь не представлена. Ну нет у нас в регионе второго крупного города, такого, как, например, Нижний Тагил в Свердловской области, который удостоился оценки в 167 баллов.

Если говорить о городах поменьше, в благоприятную красную зону попали Березники (189 баллов) и Верещагино (186 баллов). Наименьшую оценку из прикамских малых городов получило Усолье - 149 баллов.

Расти вширь городу больше не стоит.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как считали?

За что начисляли и снимали баллы городам?

В Минстрое объяснили, что методика подсчета была сложной и включала десятки параметров.

Но в основном оценивали, можно ли пешком дойти до школы или садика, как быстро удастся доехать на общественном транспорте до работы, много ли в городе мест, где можно нескучно провести свободное время, есть ли какие-то изюминки при этом?

В министерстве пообещали, что проверять, растет или падает индекс в тех или иных городах, будут каждый год.

Что же помешало столице Прикамья попасть хотя бы в середнячки? Есть ли у Перми шанс повысить свой индекс комфортности? Об этом мы спросили наших экспертов.

В Перми все же растет число мест, где можно погулять по вечерам.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Город должен стать компактней

- Пермь слишком велика по площади, и с точки зрения транспортной инфраструктуры мы всегда будем выглядеть хуже соседей, - считает руководитель Пермского социологического агентства СВОИ Александр Нода. - Многие пермяки из-за пробок добираются до работы так же долго, как москвичи. Но в Москве хотя бы есть метро, а у нас его нет и не будет. К тому же и из-за климатических особенностей транспорту часто не удается развить нормальную скорость. Расширяться Перми уж точно не стоит – некуда. Городу надо постараться стать более компактным. У нас есть достаточно много свободных пространств внутри города. Их надо застраивать и превращать Пермь в современный мегаполис. Есть куда расти и в смысле культурно-досугового развития. У нас нет больших обустроенных парков, нет аквапарка. Если сравнивать Пермь с другими городами по количеству развлечений на душу населения, мы пока заметно отстаем.

Нужны амбиции и инвестиции

- Полученная оценка - довольно ожидаема. Это результат того, что много лет бюджет города принимается бездефицитным, - полагает экономист-урбанист Дмитрий Клещев. - С одной стороны, это хорошо. Это позволяет жить по средствам и не накапливать долгов. Но с другой - долгосрочный эффект этой политики мы и видим. Мы понимаем: отсутствие амбиций в развитии городской среды приводит к тому, что город замедляет свое развитие.

Но у нас есть «окно возможностей». Оно связано с празднованием 300-летнего юбилея Перми. Если власти поставят перед собой амбициозные задачи и попытаются серьезно инвестировать в городскую среду, возможно, в следующие десять лет мы увидим изменение картины и Перми удастся сократить отставание от городов-миллионников, которые являются нашими конкурентами. К сожалению, быстрых решений в таком деле не бывает. Попросту говоря, нам нужно вкладывать в развитие городской среды миллиарды рублей и делать это ежегодно.

Индекс качества городской среды в крупнейших городах

1 Москва 276

2 Санкт-Петербург 238

3 Екатеринбург 191

4 Казань 190

5 Нижний Новгород 190

6 Красноярск 189

7 Уфа 179

8 Ростов-на-Дону 178

9 Самара 163

10 Новосибирск 161

11 Челябинск 160

12 Воронеж 154

13 Пермь 153

14 Волгоград 116

15 Омск 104