В Перми завершился конкурс «Мистер и мисс Первоклашка-2019»

В начале сентября на сайте «Комсомольской правды» стартовал фотоконкурс «Мистер и мисс Первоклашка-2019». Участие в нем приняли маленькие пермяки, которые в этом учебном году впервые пошли в школу.

Родители присылали нам на сайт kp.ru фото своих первоклассников с букетами цветов, а потом голосовали за них всей семьей. Самым активным стал участник конкурса Данилов Данил. Он получил звание "Мистер Первоклашка - 2019".

Победителем стал Данилов Данил. Фото: семейный архив.

Родители написали про него шуточное стихотворение:

Школу Даня полюбил, Уже и на уроки в ней ходил. Отвечал, решал, считал, «Лямзики» он получал. Но не только сей процесс Вызывает интерес Там учитель просто-COOL! Спать не заставляет ОН!

А победительницей в номинации "Мисс Первоклашка - 2019" стала Маргарита Порохницкая.

А победительницей Маргарита Порохницкая. Фото: семейный архив.

Мы поздравляем победителей, однако хотим порадовать, что призы получит не только Данил Данилов и Маргарита Порохницкая, но и все участники фотоконкурса. Их предоставит центр красоты и здоровья «РОЗ». Награждение победителя и участников пройдет на следующей неделе. Просим всех участников связаться с редакцией по номеру телефона 89824950889 (звонить в рабочее время).