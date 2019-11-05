Из-за гололеда улицы Перми превратились в непроходимый квест: уже пострадали 15 человек

- Сына с дочкой вчера еле домой увела. Во дворе - сплошной лед. Катались по нему так, что даже штаны на коленках порвали, - рассказывает знакомая мама двух малышей-погодков.

Детям сейчас в городе радость: на тротуарах - ледяные островки, на обочинах - первый снег. Можно резвиться, кататься, бросаться снежками и наслаждаться ранней зимой.

Режим повышенной готовности

Зато всем остальным - не до веселья. Под ногами – гололед, под колесами – снежная каша. Капризы погоды превратили городские улицы в непроходимый квест. Из-за ледяного дождя и плюсовых температур дороги и тротуары покрылись ледяной коркой. И до конца недели прогноз тот же: ледяной дождь и гололедица.

В городе введен режим повышенной готовности.

- Впереди очень непростые погодные условия, с четверга на пятницу ожидается большое количество осадков: сначала в виде дождя, а потом в ночь на пятницу снег и переход снова в минус, - сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов на внеплановом заседании комиссии по ЧС. - Нужно обратить внимание еще на один момент - контроль за противопаводковыми мероприятиями, так как уровень воды очень высокий. Нельзя допустить подтопления территорий. Все городские службы должны отработать эти непростые погодные условия во взаимодействии с федеральными и краевыми ведомствами, УК, ТСЖ, перевозчиками, полицией, чтобы обеспечить безопасные условия для людей. Будем учитывать все поступающие сигналы, в том числе в социальных сетях.

Особое внимание подрядчики должны обратить на тротуары: их нужно прометать и сразу вывозить снег. Сотрудники административно-технической инспекции уже обходят территории и направляют информацию в районные администрации для составления протоколов и назначения штрафов за плохую уборку.

«Смотрите под ноги, а не в телефоны!»

По словам замглавы городской администрации Анатолия Дашкевича, снег с улиц города вывозят круглосуточно, в выходные использовали более 1,1 тысячи тонн противогололедных материалов для обработки проезжей части и тротуаров.

- С водителей общественного транспорта оперативно собираем информацию о состоянии улично-дорожной сети, особенно подъемов и остановочных карманов, - рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин. - Сообщений о гололеде на проезжей части от водителей не поступало.

Хуже ситуация во дворах. Управляющие компании и ТСЖ должны тщательно чистить дворовые дороги и пешеходные дорожки от снега и наледи, следить за крышами и вовремя убирать сосульки. Но не все из них ответственно подходят к своей работе.

Глава Перми поручил департаменту ЖКХ и администрациям районов проводить внеплановые проверки и принимать меры по отношению к нерадивым УК.

- С 1 по 4 ноября «скорая» 15 раз выезжала к людям, которые поскользнулись и упали, - сообщили в пермской службе «скорой помощи». - Из них 9 человек госпитализированы в больницы, 6 доставлены в травмпункты. Пострадавшие пермяки получили переломы и черепно-мозговые травмы.

Медики призывают пермяков быть внимательными, избегать резких движений, аккуратно выходить из общественного транспорта, помогать пожилым людям:

- Когда вы идете по скользкой дороге, смотрите под ноги, а не в телефон.