Пермский край отпраздновал «Ночь искусств»

В воскресенье, 3 ноября, огромное количество учреждений культуры поддержали всероссийскую акцию и продолжили свою работу до позднего вечера, представив зрителю особую программу.

«Человек должен быть внутри искусства»

Впервые акция состоялась в Пермском крае в 2013 году. Тогда в ней приняли участие две тысячи зрителей. Проект вызвал большой интерес у посетителей, и количество участников заметно росло. В прошлом году их было уже около 30 тысяч.

- Человек должен быть внутри искусства, стать участником и создателем культурных событий. Девиз акции: «Искусство объединяет»! Примечательно, что она прошла накануне Дня народного единства. И действительно, искусство – это то, что объединяет всех нас, - рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

В этом году события «Ночи искусств» посетили порядка 40 тысяч зрителей. На территории всего Пермского края состоялось более 400 культурных событий. Программа была очень насыщенная – в ней активно участвовали дворцы культуры, театры, библиотеки, музеи и выставочные залы. Каждое учреждение подготовило специальную программа с элементами текущего репертуара.

Главное – это вечерняя программа. Большинство событий начинались в 6 часов вечера и заканчивались ближе к ночи. На внушительную часть мероприятий был организован бесплатный вход. Для зрителей подготовили спектакли, концерты, выставки, лекции, экскурсии. Работа учреждений была продлена до 23 часов.

Каждый человек, желающий посетить «Ночь искусств», мог зайти на официальный сайт акции www.permartnight.ru и составить свой собственный маршрут, исходя из своих предпочтений, а также поделиться им с друзьями. Это своеобразная пермская традиция.

«Искусство объединяет»

В Чусовском районе события «Ночи искусств» прошли во всех учреждениях, включая сельские библиотеки и дома культуры. Как рассказал начальник управления по культуре, молодежной политике и туризму администрации Чусовского городского округа Дмитрий Акинфиев, Чусовой принимал участие в акции уже второй раз. Для этого была составлена единая программа: горожане и гости города могли съездить в музей-заповедник «Пермь-36» или этнографический парк «История реки Чусовой», чтобы прогуляться по заснеженной деревенской улочке XIX века. По всему району в рамках акции было запланировано 58 мероприятий. Например, молодежный танцевальный баттл между образовательными учреждениями города, мастер-классы и народные игры, шахматный турнир с живыми фигурами, презентация краеведческого лото и многое другое.

Для горожан организовали бесплатный трансфер между учреждениями культуры. Вход на все события был свободный.

В числе первых к всероссийскому проекту присоединилась Пермская краевая филармония. Ежегодно в Пермь приезжают музыканты из других стран и выступают у нас впервые. Третьего ноября в Пермской филармонии зрителей ждали инсталляции с видами удивительной природы, мягкие кресла-трансформеры, горячий безалкогольный глинтвейн и, конечно, музыка: неподражаемое звучание народных инструментов - кантеле (финские гусли), рожка, скрипки. Состоялись два вечерних концерта. На первом орган впервые звучал в дуэте с японской бамбуковой флейтой сякухати, во втором этническую тему продолжила программа «Песни Суоми» в исполнении органистки Юлии Глазковой из Санкт-Петербурга и певицы из Финляндии Юлии Ковригиной-Фамба.

- Эта замечательная культурно-образовательная акция совпадает с проведением традиционного ежегодного Международного фестиваля органной музыки, - отметила музыкальный редактор Пермской краевой филармонии Екатерина Каленюк. - Изначально в концепцию фестиваля был заложен принцип постоянного расширения его культурного пространства. И это совпадает с девизом всероссийского проекта «Искусство объединяет», делает наши цели общими.

Зрителей «Ночи искусств» принимали не только крупные учреждения культуры, такие как Пермская художественная галерея, Музей современного искусства «PERMM», Музей пермских древностей, Центральный выставочный зал, Пермский театр оперы и балета, Исторический парк «Россия – моя история», но и небольшие, но не менее интересные площадки. В этом году впервые на акцию откликнулись частные организации.

Например, в арт-пространстве «Поместье «Алая роза» (ул. Красные Казармы, 7) прошли экскурсия с чаепитием и историей Красных Казарм, а также литературная читка документальной пьесы «Мой дядя - Ленин» от лаборатории «Открытый код».

А в «Доме Боне» в Тополевом переулке, 5, пермякам представили проект «Стул любви». московской концептуальной художницы Жени fabika Каждый, кто садился на стул-кресло, отправлялся в трехминутное путешествие в любовь. Автор идеи с помощью аудиозаписи делилась своими мыслями о важности любви к себе и миру. Также в «Доме Боне» для посетителей проходили экскурсии по выставке талантливой пермской художницы и дизайнера Юлии Матрунич «Внутренний компас».

Акция состоялась при поддержке Министерства культуры Пермского края.