Погода в Перми в ноябре 2019: Прикамье засыплет снегом и зальет дождем

Рассказывая о погоде в Перми в ноябре 2019, синоптики предупреждают о погодных аномалиях на этой неделе. Во вторник и в среду к нам нагрянет теплый воздух из Южной Европы и принесет с собой небывалое количество осадков.

А затем к нам вторгнется студеный антициклон из Архангельской области.

- В ближайшие дни, 5 и 6 ноября, ожидается выпадение почти месячной нормы осадков, - предупреждает инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – А если за эти дни успеет растаять снег, то в Прикамье возможен очередной мощный паводок. Правда, потепление будет недолгим. Уже 7 ноября к нам начнет поступать холодный арктический воздух.

Во вторник, 5 ноября, столбик термометра в Перми днем поднимется до нулевой отметки. До пяти вечера будет валить мокрый снег, а затем начнет моросить дождь. Порывы юго-западного ветра могут достигать 14 метров в секунду.

В среду, 6 ноября, воздух начнет прогреваться, и к вечеру термометр покажет рекордные для ноября +7 градусов. Весь день будет поливать дождь. Будет ветрено.

В четверг, 7 ноября, временное потепление закончится, со второй половины дня температура воздуха станет отрицательной – до -2 градусов. И повалит снег. А вот ветер немного стихнет.

В пятницу, 8 ноября, ожидается ясная погода. Будут мороз и солнце – до -13 градусов. Будет дуть легкий ветерок, его скорость не превысит 2 метров в секунду.

В субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, характер погоды сильно не изменится. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха – от -9 до -11 градусов.