2019-11-02T14:29:49+03:00
Общество

"Просто умиление" - яркие фото с чемпионата «Карапузы, на старт!»

«Комсомолка» в Перми провела традиционный конкурс по бегу в ползунках
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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И малыши, и родители к старту готовы!И малыши, и родители к старту готовы!Фото: Василий Вахрин
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Более 400 пермских малышей приняли участие в традиционном чемпионате «Карапузы, на старт!», проводимом «Комсомольской правдой» – Пермь» уже в 12-й раз.

Зал спортивного комплекса «Победа» превратился в огромную детскую площадку. Ребятня в возрасте от нескольких месяцев до 4 лет играли в развивающие игры, строили из конструкторов домики, раскрашивали картинки...

Спортзал превратился в детскую площадку Фото: Василий Вахрин

Спортзал превратился в детскую площадкуФото: Василий Вахрин

У стенда «Юный фармацевт» малышей угощали аскорбинкой, а на площадке для фотографирования был установлен большой кочан капусты, в котором ребенок мог поместиться целиком.

- А меня в капусте нашли! Фото: Василий Вахрин

- А меня в капусте нашли!Фото: Василий Вахрин

Но главные события происходили в центре зала, где были уложены «ползательные дорожки». Их малыши должны были преодолевать ползком, на скорость.

В самой младшей номинации было 120 участников. Фото: Василий Вахрин

В самой младшей номинации было 120 участников.Фото: Василий Вахрин

Чтобы дети быстро двигались именно к финишу, а куда-нибудь не вбок, родители пускались на различные ухищрения. Кого-то из малышей подманивали мячиком, кого-то машинкой, а кто-то просто полз вперед, увлекая ребенка своим примером.

К финишу малышей подманивали Фото: Василий Вахрин

К финишу малышей подманивалиФото: Василий Вахрин

За годовалую Эмилию Бардину пришла поболеть целая команда: мама, две бабушки и дедушка. Они даже приготовили для себя специальную форму – одинаковые футболки с надписью «Emilia Team».

- Папа и еще один дедушка тоже хотели прийти, но они сегодня работают, - рассказала мама Эмилии, Валерия Бардина.

Эмилия и ее команда Фото: Василий Вахрин

Эмилия и ее командаФото: Василий Вахрин

Эмилия вместе со своей командой готовилась к чемпионату целую неделю. Малышка как раз начала бодро бегать на ножках, поэтому родителям пришлось вновь учить ее ползать.

До старта - две минуты Фото: Василий Вахрин

До старта - две минутыФото: Василий Вахрин

А для семимесячного Романа Дроздова к чемпионату сшили костюмчик дракона.

- Он у нас дракончик Тыковка, - смеется мама мальчика Александра Дроздова. – Рома очень любит, когда я его Тыковкой называю.

&quot;Дракончик Тыковка&quot; Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

"Дракончик Тыковка"Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Бабушки и дедушки Ромы приготовили плакат болельщика с надписью: «Ромка, ползи бойко!».

Двухлетний Марк Тихонов участвует в чемпионате уже во второй раз.

- Нам в прошлый раз очень понравились «карапузы», - говорит его мама Татьяна. – Поэтому мы пришли сюда вновь.

. Фото: Василий Вахрин

.Фото: Василий Вахрин

Малыши состязались в 4 номинациях – до года, от года до двух лет, от двух до трех лет и от трех до четырех. Победители и призеры в каждой номинации получили призы от «Комсомолки» и ее партнеров. Но обделенным не ушел ни один малыш – каждому участнику на финише вручали пакет с полезными и вкусными подарками.

Победители получили немало призов от партнеров чемпионата Фото: Василий Вахрин

Победители получили немало призов от партнеров чемпионатаФото: Василий Вахрин

Мы благодарим за помощь в организации чемпионата ребят из Волонтерского центра "Волонтеры-медики" Пермского медуниверситета имени академика Вагнера.

. Фото: Василий Вахрин

.Фото: Василий Вахрин

. Фото: Василий Вахрин

.Фото: Василий Вахрин

ИСТОЧНИК KP.RU

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