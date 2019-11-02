2019-11-02T09:38:47+03:00
Общество

Пермский аэропорт «Большое Савино» начал работать по зимнему расписанию

Оно будет действовать до 28 марта 2020 года
Алена ОВЧИННИКОВА
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Зимнее расписание будет действовать до 28 марта 2020 года, однако в течение сезона в расписании возможны изменения.Зимнее расписание будет действовать до 28 марта 2020 года, однако в течение сезона в расписании возможны изменения.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В пресс-службе пермского аэропорта «Большое Савино» сообщили, что с 1 ноября аэропорт перешел на зимний режим работы. Это значит, что в зимнем сезоне полеты из Перми будут осуществлять 14 авиакомпаний по 22 внутренним и международным направлениям.

До Москвы ежедневно будет совершаться до 11 рейсов. В аэропорты Шереметьево Домодедово и Внуково их будут выполнять авиакомпании Аэрофлот, Nordwind Airlines, S7 Airlines и Победа.

До Санкт-Петербурга полеты будут выполнять авиакомпании Россия и Победа. В аэропорт Пулково Победа полетит пять раз в неделю, АК Россия - ежедневно.

UVTaero запланировала рейсы в Калининград, Казань, Самару, Когалым, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нарьян-Мар и Сургут. Utair будет осуществлять полеты в Сургут и Нарьян-Мар. Азимут - в Ростов-на-Дону, Краснодар и Нижний Новгород.

- До конца 2019 года неизменным останется количество рейсов в Новосибирск – четыре вылета в неделю, - поясняют в пресс-службе аэропорта. - С 1 января 2020 частота полетов увеличится до 5 раз. Полеты будет выполнять тот же перевозчик – авиакомпания S7 Airlines.

Трижды в неделю авиакомпания Победа будет совершать перелеты в Сочи.

Международная регулярная программа пополнилось новым направлением в Китай. AZUR Air запустила прямые перелеты в Санью на остров Хайнань. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на воздушных судах Boeing 767-300.

Уральские авиалинии по-прежнему будут выполнять рейсы в Прагу (Чехия) дважды в неделю – в среду и субботу.

Еще в международной чартерной программе сезона «Зима-2019» запланированы прямые перелеты в Анталию (Турция), Дубай, Гоа (Индия), Паттайя (Тайланд), Пхукет (Тайланд) и Нячанг (Вьетнам). Полеты будут выполнять авиакомпании Red Wings, Nordwind Airlines, Royle Flight, Pegas Fly и Azur Air.

Зимнее расписание будет действовать до 28 марта 2020 года, однако в течение сезона в расписании возможны изменения. Более подробно с расписанием можно ознакомится на сайте пермского аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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