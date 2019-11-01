«Человек должен быть внутри культуры». На «Ночи искусств» пермяки могут составить собственный маршрут

«Ночь искусств» в Пермском крае в 2019 году пройдет 3 ноября. В этот день огромное количество учреждений культуры поддержат всероссийскую акцию и продолжат свою работу до позднего вечера, представив зрителю особую программу.

Свыше 400 культурных событий

Впервые акция состоялась в Пермском крае в 2013 году. Тогда начинали с двух тысяч зрителей. Проект вызвал большой интерес у посетителей, и количество участников заметно росло. В прошлом году их было уже около 30 тысяч.

- Человек должен быть внутри искусства, стать участником и создателем культурных событий. Девиз акции: «Искусство объединяет»! Примечательно, что она проходит накануне Дня народного единства. И действительно, искусство – это то, что объединяет всех нас, - рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

В этом году ожидается, что события «Ночи искусств» посетят порядка 40 тысяч зрителей. На территории всего Пермского края состоится более 400 культурных событий. Программа очень насыщенная – в ней активно участвуют дворцы культуры, театры, библиотеки, музеи и выставочные залы. У каждого учреждения приготовлена специальная программа с элементами текущего репертуара. Есть территории, где в акции участвуют 100% учреждений культуры и искусства.

В этом году впервые на акцию откликнулись частные организации. Это выставочные пространства, независимые культурные площадки, кофейни, бары. Свои предложения внесли не только завсегдатаи проекта, но и новые участники, как пермские, так и из территорий Пермского края. Самые активные из них находятся в Чусовском и Красновишерском районах, в Березниках и Усолье.

Главное – это вечерняя программа. Большинство событий начинаются в 6 часов вечера и заканчиваются ближе к ночи. На внушительную часть мероприятий организован бесплатный вход. Зрителей ждут спектакли, концерты, выставки, лекции, экскурсии. Работа учреждений будет продлена до 22:00-23:00.

В программе «Ночи искусств» посетителей ждут музыкальные события на любой вкус. Например, можно будет провести вечер с музыкой за чашкой кофе, в музее в концертном зале, послушать, как звучат японская бамбуковая флейта, удивиться певучести языка финских песен и сравнить их с песнями коми-пермяков, отпраздновать «Большой городской Самайн» в Березниках под ирландскую и шотландскую музыку в живом исполнении.

Фото: Министерство культуры Пермского края

Важный элемент всех программ – непосредственное участие зрителей. Для этого подготовлено много мастер-классов и интерактивных событий. Так организаторы включают посетителей в процесс, чтобы они не только пассивно смотрели, а вовлекались в искусство изнутри.

Каждый человек, желающий посетить «Ночь искусств» может зайти на официальный сайт акции и составить свой собственный маршрут, исходя из своих предпочтений, а также поделиться им с друзьями. Это своеобразная пермская традиция.

«Искусство объединяет»

Чусовской район – пример территории, где события «Ночи искусств» пройдут во всех учреждениях, включая сельские библиотеки и дома культуры. Как рассказал начальник управления по культуре, молодежной политике и туризму администрации Чусовского городского округа Дмитрий Акинфиев, город Чусовой принимает участие в акции уже второй раз. Для этого составлена единая программа: горожане и гости города могут съездить в музей-заповедник «Пермь – 36» или этнографический парк «История реки Чусовой», чтобы прогуляться по заснеженной деревенской улочке 19 века. По всему району в рамках акции запланировано 58 мероприятий. Например, молодежный танцевальный баттл между образовательными учреждениями города, мастер-классы и народные игры, шахматный турнир с живыми фигурами, презентация краеведческого лото и многое другое.

Для горожан организован бесплатный трансфер между учреждениями культуры. Вход на все события свободный.

В числе первых к всероссийскому проекту присоединилась Пермская краевая филармония. Ежегодно в Пермь приезжают музыканты из других стран и выступают у нас впервые.

Всех, кто 3 ноября присоединится к Всероссийской «Ночи искусств» в Пермской филармонии, ждут инсталляции с видами удивительной природы, мягкие кресла-трансформеры, горячий безалкогольный глинтвейн и, конечно, музыка - неподражаемое звучание народных инструментов - кантеле (финские гусли), рожка, скрипки. 3 ноября запланированы два вечерних концерта. На первом, в 18:00, орган будет впервые звучать в дуэте с японской бамбуковой флейтой сякухати, продолжая знаменитую традицию фестиваля приглашать исполнителей на редких этнических инструментах, а в 21:00 этническую тему продолжит программа «Песни Суоми» в исполнении органистки Юлии Глазковой из Санкт-Петербурга и певицы из Финляндии Юлии Ковригиной-Фамба.

- Эта замечательная культурно-образовательная акция совпадает с проведением традиционного ежегодного международного фестиваля органной музыки, - отметила музыкальный редактор Пермской краевой филармонии Екатерина Каленюк. - Изначально в концепцию фестиваля был заложен один смысл, неизменный принцип постоянного расширения его культурного пространства. И это совпадает с девизом всероссийского проекта «Искусство объединяет», делает наши цели общими.

Акция проходит при поддержке министерства культуры Пермского края.