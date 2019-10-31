В Прикамье получившим травму на работе поможет «Персональный информационный навигатор»

Настоящими помощниками для пострадавших и их семей становятся реабилитационные менеджеры, которые начинают работать с гражданами уже в лечебном учреждении, общаются с людьми и их родственниками.

- Они оказывают психологическую и правовую поддержку пациентам, работают с представителями медицинской организации, отслеживая весь спектр оказанных услуг, в том числе высокотехнологичную помощь, - рассказала на круглом столе в «КП» начальник отдела страхования профессиональных рисков Пермского отделения Фонда социального страхования РФ Любовь Шардина. - Также за последнее время наши подопечные прошли лечение в медицинских центрах Кургана, Екатеринбурга, Ростова, Москвы и реабилитационное лечение в центрах Фонда Тараскуль и Вятские Увалы. Результаты очень хорошие - 70 процентов тяжело пострадавших вернулись к труду.

Специалисты отделения Фонда работают в рамках проекта «Персональный информационный навигатор» (ПИН), который был запущен в этом году. Его задача - своевременное и полное информирование людей, пострадавших в результате несчастного случая на производстве. Каждому человеку готовится индивидуальный план, в котором указаны конкретные сроки замены технических средств реабилитации или протезно-ортопедических изделий в текущем году.

Способ получения информации можно выбрать тот, который наиболее удобен: по телефону, по электронной почте или почте обычной, через смс-сообщение. Это позволяет упростить процесс предоставления технических средств реабилитации и повысить уровень информированности получателей услуг Фонда.

ПИН упорядочивает не только нашу работу, но и у получателей государственных услуг есть понимание, что и когда им нужно делать, куда обращаться, - считает Любовь Шардина

С августа этого года также изменился порядок подачи заявления на единовременную и ежемесячные страховые выплаты. Теперь заявление и документы могут быть предоставлены в любое отделение Фонда социального страхования, независимо от места жительства. Это можно сделать лично в отделении, а можно подойти в МФЦ, также можно отправить их по почте или в электронной форме, заполнив специальную форму в личном кабинете на Едином портале. Перечень документов не изменился.