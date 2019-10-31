Поверь в себя: в Прикамье успешно реализуется проект по трудоустройству людей, пострадавших на производстве
Поддержка растет
Управляющий отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Галина Токарева сообщила журналистам, что при снижении числа несчастных случаев на производстве неуклонно увеличивается государственное финансирование расходов на лечение и реабилитацию пострадавших лиц. Приоритетным направлением развития государства является забота о человеке, о его благополучии и здоровье, и Фонд социального страхования Российской Федерации, как одна из важнейших структур, реализующих социальную политику в стране, заботится о получателях своих услуг.
Формат круглого стола позволяет уйти от привычной статистики, формального подхода к подготовке и вопросов, и ответов. Такой формат дает возможность в ходе живого диалога разъяснить основные направления работы учреждения, а также получить оценку новых подходов к решению задач, новых проектов, скорректировать взаимодействие по информированию жителей региона по всем вопросам обязательного социального страхования.
Удобный способ подать заявление
Заместитель управляющего Сергей Eпанов рассказал об изменениях в законодательстве об обязательном социальном страховании. Так, в следующем году у работодателей появится возможность подать заявление и документы на получение средств на профилактику производственного травматизма через офисы МФЦ. Также это можно сделать привычными способами - непосредственно в отделении Фонда по месту регистрации на личном приеме, почтовым отправлением или в электронной форме через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
- Мы стараемся создать как можно больше заинтересованности у работодателей в улучшении условий труда и тем самым снизить профессиональные риски, - говорит Сергей Eпанов. - Для этого существует система скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Кроме того, с этого года у работодателей появилась возможность направлять до 30% от сумм страховых взносов на финансирование профилактических мер, перечень которых также расширился. Теперь эти средства можно использовать на санаторно-курортное лечение работников-«предпенсионеров». Но, к сожалению, этой возможностью в текущем году воспользовались далеко не все страхователи, а ведь на невостребованные средства можно было отправить в санатории еще более 1000 работников.
Если избежать травматизма на рабочем месте не удалось, то пострадавшим оказывается всесторонняя помощь. В первую очередь это пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем или профессиональным заболеванием, единовременная и ежемесячные страховые выплаты. Также оплачиваются дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.
Всесторонняя помощь
В 2018 году в Пермском крае произошло 100 тяжелых несчастных случаев на производстве. Для сравнения: в 2002 году их было 497, в 2007 - 243, в 2012 - 133. Было оплачено лечение на сумму более 10 миллионов рублей. 44 застрахованных в период временной нетрудоспособности получили реабилитационное лечение в центрах Фонда. По итогам выздоровление наступило у 54 человек, в 10 случаях установлен процент утраты трудоспособности, зарегистрировано 12 случаев летального исхода, 23 человека продолжают лечение.
В целом на обеспечение пострадавших от производственных травм в Прикамье в 2018 году было направлено почти 850 миллионов рублей, большая часть - около 750 миллионов - это единовременные и ежемесячные страховые выплаты. Также деньги были выделены на медицинскую, социальную, профессиональную реабилитацию, в том числе на компенсацию за самостоятельно купленные лекарства и технические средства, путевки в санатории. 29 человек получили ключи от новых автомобилей.
«Поверить в себя»
Уже второй год в Прикамье реализуется проект «Поверь в себя!». Он направлен на трудоустройство людей, которые пострадали на производстве.
- Проект масштабный, крупный, - рассказывает руководитель пресс-службы отделения Юлия Федосеева. - Мы стремимся вернуть людей в общество, обеспечить им равные права и возможности, показать им, как вести независимый образ жизни и пройти адаптацию, а также привлечь социально ответственные предприятия к решению этой проблемы.
Если медицинская реабилитация требует участия в основном только двух сторон - пациента и врача, то социальная реабилитация намного сложнее, требует понимания от общества, участия в этом процессе специализированных учреждений и структур. После лечения и восстановления человеку необходимо освоиться в новом статусе, быть максимально самостоятельным.
Пострадавшие на производстве люди могут пройти профессиональную переподготовку, после чего им оказывают содействие в дальнейшем трудоустройстве. Например, трое первых участников проекта прошли стажировку и устроились на работу в пермское отделение компании «Nestle». Сейчас Пермское отделение Фонда социального страхования ведет переговоры по другим пострадавшим, в том числе и с другими предприятиями.
Например, один из участников проекта получил серьезную травму глаз во время работы на нефтяном месторождении, где произошла авария - взрыв техногенного характера. Молодой мужчина оказался практически незрячим. Несмотря на это, он не потерял веру в себя, во многом ему помогли реабилитационные менеджеры Фонда, которые поддержали его желание получить второе образование - юридическое. Мужчина поступил в Пермский государственный научно-исследовательский университет. Его жизнь изменилась в лучшую сторону - у него появилась любимая девушка и новая работа. Он стал индивидуальным предпринимателем и занялся изготовлением мебели, а позже трудоустроился в правовой отдел крупной компании.