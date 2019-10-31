2019-10-31T18:01:52+03:00
Общество

Поверь в себя: в Прикамье успешно реализуется проект по трудоустройству людей, пострадавших на производстве

Пермское отделение Фонда социального страхования РФ и «Комсомольская правда» провели круглый стол, посвященный реабилитации после несчастных случаев на предприятиях и переходу госуслуг в онлайн
Екатерина ГАСПЕР
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С докладами выступили представители Пермского отделения Фонда социального страхованияС докладами выступили представители Пермского отделения Фонда социального страхованияФото: Василий Вахрин
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Поддержка растет

Управляющий отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Галина Токарева сообщила журналистам, что при снижении числа несчастных случаев на производстве неуклонно увеличивается государственное финансирование расходов на лечение и реабилитацию пострадавших лиц. Приоритетным направлением развития государства является забота о человеке, о его благополучии и здоровье, и Фонд социального страхования Российской Федерации, как одна из важнейших структур, реализующих социальную политику в стране, заботится о получателях своих услуг.

Формат круглого стола позволяет уйти от привычной статистики, формального подхода к подготовке и вопросов, и ответов. Такой формат дает возможность в ходе живого диалога разъяснить основные направления работы учреждения, а также получить оценку новых подходов к решению задач, новых проектов, скорректировать взаимодействие по информированию жителей региона по всем вопросам обязательного социального страхования.

Удобный способ подать заявление

Заместитель управляющего Сергей Eпанов рассказал об изменениях в законодательстве об обязательном социальном страховании. Так, в следующем году у работодателей появится возможность подать заявление и документы на получение средств на профилактику производственного травматизма через офисы МФЦ. Также это можно сделать привычными способами - непосредственно в отделении Фонда по месту регистрации на личном приеме, почтовым отправлением или в электронной форме через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

- Мы стараемся создать как можно больше заинтересованности у работодателей в улучшении условий труда и тем самым снизить профессиональные риски, - говорит Сергей Eпанов. - Для этого существует система скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Кроме того, с этого года у работодателей появилась возможность направлять до 30% от сумм страховых взносов на финансирование профилактических мер, перечень которых также расширился. Теперь эти средства можно использовать на санаторно-курортное лечение работников-«предпенсионеров». Но, к сожалению, этой возможностью в текущем году воспользовались далеко не все страхователи, а ведь на невостребованные средства можно было отправить в санатории еще более 1000 работников.

Если избежать травматизма на рабочем месте не удалось, то пострадавшим оказывается всесторонняя помощь. В первую очередь это пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем или профессиональным заболеванием, единовременная и ежемесячные страховые выплаты. Также оплачиваются дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.

Всесторонняя помощь

В 2018 году в Пермском крае произошло 100 тяжелых несчастных случаев на производстве. Для сравнения: в 2002 году их было 497, в 2007 - 243, в 2012 - 133. Было оплачено лечение на сумму более 10 миллионов рублей. 44 застрахованных в период временной нетрудоспособности получили реабилитационное лечение в центрах Фонда. По итогам выздоровление наступило у 54 человек, в 10 случаях установлен процент утраты трудоспособности, зарегистрировано 12 случаев летального исхода, 23 человека продолжают лечение.

В целом на обеспечение пострадавших от производственных травм в Прикамье в 2018 году было направлено почти 850 миллионов рублей, большая часть - около 750 миллионов - это единовременные и ежемесячные страховые выплаты. Также деньги были выделены на медицинскую, социальную, профессиональную реабилитацию, в том числе на компенсацию за самостоятельно купленные лекарства и технические средства, путевки в санатории. 29 человек получили ключи от новых автомобилей.

«Поверить в себя»

Уже второй год в Прикамье реализуется проект «Поверь в себя!». Он направлен на трудоустройство людей, которые пострадали на производстве.

- Проект масштабный, крупный, - рассказывает руководитель пресс-службы отделения Юлия Федосеева. - Мы стремимся вернуть людей в общество, обеспечить им равные права и возможности, показать им, как вести независимый образ жизни и пройти адаптацию, а также привлечь социально ответственные предприятия к решению этой проблемы.

Если медицинская реабилитация требует участия в основном только двух сторон - пациента и врача, то социальная реабилитация намного сложнее, требует понимания от общества, участия в этом процессе специализированных учреждений и структур. После лечения и восстановления человеку необходимо освоиться в новом статусе, быть максимально самостоятельным.

Пострадавшие на производстве люди могут пройти профессиональную переподготовку, после чего им оказывают содействие в дальнейшем трудоустройстве. Например, трое первых участников проекта прошли стажировку и устроились на работу в пермское отделение компании «Nestle». Сейчас Пермское отделение Фонда социального страхования ведет переговоры по другим пострадавшим, в том числе и с другими предприятиями.

Например, один из участников проекта получил серьезную травму глаз во время работы на нефтяном месторождении, где произошла авария - взрыв техногенного характера. Молодой мужчина оказался практически незрячим. Несмотря на это, он не потерял веру в себя, во многом ему помогли реабилитационные менеджеры Фонда, которые поддержали его желание получить второе образование - юридическое. Мужчина поступил в Пермский государственный научно-исследовательский университет. Его жизнь изменилась в лучшую сторону - у него появилась любимая девушка и новая работа. Он стал индивидуальным предпринимателем и занялся изготовлением мебели, а позже трудоустроился в правовой отдел крупной компании.

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