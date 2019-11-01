«СтройПанельКомплект» вошел в ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края

Пермьстат подвел итоги деятельности предприятий Пермского края за 2018 год. Акционерное общество «СтройПанельКомплект» вошло в рейтинг ТОП-300*.

Промышленные предприятия – основа экономического потенциала региона. Они обеспечивают рабочие места и социальные гарантии сотрудникам, пополняют бюджет за счет налоговых отчислений, развивают территории и повышают привлекательность края в своем сегменте деятельности.

АО «СтройПанельКомплект» – один из ведущих застройщиков Пермского края.

Компания демонстрирует выполнение плановых показателей по вводу жилья, надежность и серьезные объемы производства ЖБИ.

Фото пресс-службы предприятия

В 2018 году застройщиком было введено в эксплуатацию около 60 000 кв.м. жилья – это 1300 квартир. На октябрь 2019 года объем строительства компании составляет около 127 000 кв.м. и находится на третьем месте в Пермском крае**. В 2019 году «СтройПанельКомплект» планирует ввести в эксплуатацию 60-70 000 кв.м. жилья.

Помимо жилищных проектов, активно работает производство ЖБИ. Завод с проектной мощностью 150 000 куб.м. в год полностью обеспечивает строительные площадки девелопера, а также поставляет продукцию предприятиям региона.

Фото пресс-службы предприятия

«СтройПанельКомплект» развивает архитектурный облик края и создает качественные и комфортные жилые комплексы для его жителей.

**По данным Единого реестра застройщиков на 01.10.2019

*Рейтинг опубликован в газете Business Class