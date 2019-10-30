Обращайтесь к нотариусу и экономьте ваше время!

В эфире радио «КП»- Пермь нотариус Пермского городского нотариального округа Мария Боронина рассказала об особенностях работы нотариусов с составлением завещаний.

- Мария Николаевна, можно ли сказать, что оформление наследства – это едва ли не «профильное» занятие нотариуса? Ставим знак «равно» между нотариатом и урегулированием наследственных дел?

- Правильнее сказать, что наследственное право – важная часть работы нотариуса, ему мы уделяем немалую часть нашей работы, но, конечно, не всю. Кроме того, есть юридические действия которые за редким исключениям может произвести только нотариус, например, удостоверение завещания. Завещания сейчас если так можно сказать «усложнились» - закон позволяет составлять совместные завещания супругам, завещательные договоры, конечно практикуются «обычные» завещания. Но не только работа с завещаниями составляет важную часть работы нотариуса в «наследственной зоне» права. Мы занимаемся и установлением последней воли покойного после его смерти, распределением прав и обязанностей между наследниками в рамках универсального порядка правопреемничества.

- Кстати, гражданское законодательство, частью которого является наследственное право, эволюционирует…

- Да, появились новые виды наследников. Например, появился наследственный фонд, формируемый в рамках завещания. Это юридическое лицо, которое будет создано в результате определенных действий, которые должен будет выполнить именно нотариус.

- «Информвооруженность» нотариуса идет на пользу гражданину, когда он обращается к нотариусу в том числе и по поводу завещания?

- Конечно. Ведь у нотариуса есть доступ к различным базам данных, куда он обращается в силу закона. Оперативность ответов позволяет значительно сэкономить время клиента, судите сами – если раньше ему приходилось все бумаги собирать самостоятельно, то теперь к его услугам квалифицированный помощник. Через систему обмена данными с органами госвласти мы можем проверить – действительно ли ЗАГСом, например, выдавалось свидетельство о смерти, проверяем, где человек был зарегистрирован на дату смерти и так далее. Также нотариус может помочь наследникам собрать информацию о наследственном имуществе.

- Оформление наследства – достаточно всеобъемлющая тема…

- Я бы рекомендовала за подробной информацией обратиться в ближайшую нотариальную контору. - По любым нотариальным действиям граждане могут получить консультацию абсолютно бесплатно у любого нотариуса или обратиться непосредственно в Нотариальную палату Пермского края по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 44а. Телефоны: 263-36-20, 263-25-04.Вопросы также могут быть заданы на сайте Нотариальной палаты Пермского края https://59.notariat.ru/ или в официальных группах ВКонтакте https://vk.com/notary59 и на Facebook https://www.facebook.com/notary59/