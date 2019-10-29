Авиакатастрофа в Прикамье: сильный ветер, потеря ориентира или техническая неисправность

После авиакатастрофы, случившейся в Пермском крае в прошлые выходные, следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее они опубликовали видео с места крушения воздушного судна.

В субботу утром, 26 октября, опытный пилот, председатель Федерации легкомоторной авиации Прикамья Геннадий Белоглазов поднялся на своей Cessna 172 с аэродрома Нижнее Городище в Частинском районе. Он направлялся на аэродром Фролы под Пермью, чтобы наконец-то получить свидетельство летной годности (СЛГ) авиасудна, которое приобрел год назад. А днем в понедельник обломки самолета и тело погибшего пилота нашли в лесу возле поселка Аннинск в Пермском районе.

Видео с места крушения самолета в Прикамье.Видео Уральского следственного управления СК РФ

Ангар для самолета и дом для друзей-летчиков

В Перми упал легкомоторный самолет, пилот погиб 00:00 00:00

У Геннадия Борисовича были красивые планы. Этим летом на своем дачном участке в Нижнем Городище он пристроил к дачке просторный двухэтажный дом. А еще возвел ангар для своего самолета.

- Выйду из дома, сяду за штурвал и порулю на взлетное поле! - мечтал он. - А еще - будет теперь где принять и разместить друзей-авиаторов.

- Они к нему приезжали со всей страны, - вспоминает его друг и заместитель в Федерации легкомоторников Юрий Гилей. - Мы с ним вместе добивались, чтобы именно у нас в следующем году провели российский чемпионат или Кубок по сверхлегкой авиации.

Уголовное дело расследуют следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

- Никакие версии причин крушения самолета до выводов комиссии Международного авиационного комитета мы не рассматриваем, - ответили нам в управлении. - Члены МАК уже прибыли в Пермь. Они выедут в Аннинск и будут осматривать место катастрофы в среду. Мы изъяли образцы топлива, документы, найденные на борту судна, спутниковый навигатор и назначили судебную экспертизу.

У Геннадия Белоглазова было много планов на будущее. Фото: федерация самбо Прикамья.

Пилот летел на авиатехосмотр

Следователи сообщили, что перед вылетом пилот не согласовал план полета с Росавиацией.

- Но он его и не мог получить, потому что у него не было СЛГ - такие у нас странные правила! - говорит Юрий Гилей. - Год назад, после того как он приобрел судно, в Росавиации перестали регистрировать самолеты такого типа. И тысячи легких воздушных судов в стране вдруг стали «нелетными». Месяц назад после долгих судебных процессов ведомство начало принимать заявки на техосвидетельствование. Подал ее и Геннадий и как раз летел во Фролы, чтобы пройти «авиатехосмотр». Но не долетел.

Что могло случиться с пилотом и его машиной в воздухе?

- В подобных случаях самое худшее - это гадать на кофейной гуще, - говорит Юрий Гилей. - Будут выводы комиссии МАК, тогда и можно будет что-то говорить. В авиакомитете есть высококлассные эксперты по легкомоторному профилю. Войдет в состав комиссии и наш человек - от общественной организации сверхлегкой авиации Прикамья. Вообще-то часто к авиатрагедиям приводит совпадение трагических случайностей, целая совокупность факторов: человеческого, погодного, технического.

ВАЖНО

Три версии трагедии

Какие же из этих факторов могли сыграть роковую роль с самолетом опытного 66-летнего пилота Геннадия Белоглазова?

1. ПОГОДА БЫЛА НЕНАСТНОЙ

В момент вылета с аэродрома в Нижних Городищах погода была ненастной.

- Был ветер, была облачность выше 700 метров, но видимость и летные условия были удовлетворительными, - отмечает Юрий Гилей. - Лету по прямой было полчаса, и за это время погода вряд ли могла сильно ухудшиться.

Но самолет Геннадия Белоглазова отклонился от курса. Как и почему это могло произойти - неизвестно. Но авиаторы говорят: такое возможно, когда под тобой сплошная тайга.

- Вот в соцсетях сообщали, что самолет пропал с радаров, - говорит Юрий Гилей. - Но его на радарах и не было. Раз у самолета не было СЛГ, то и невозможно было согласовать план полета, и никто не следил за его курсом.

Как бы там ни было, пилот, в конце концов, сориентировался.

- Он по телефону сообщил, что летит над Белой горой и будет двигаться по направлению к Перми вдоль автодороги, - рассказал Юрий Гилей. - Да, он при этом прокряхтел в трубку свое обычное: «Да что ты будешь делать!» Но это была его дежурная фраза. Связь там была неустойчивая, и больше связаться с ним не удалось.

2. ПИЛОТ

- Я не могу объяснить, почему такой опытный пилот не смог посадить самолет на автотрассу, хотя она была рядом, в 150 метрах, - говорит Юрий Гилей. - Могла ли быть какая-то турбулентность воздуха, какой-то порыв ветра? В этом должны разобраться специалисты МАК.

Мог ли пилот занервничать, сбившись с курса? В принципе - да. Авиаторы говорят: ощущения при этом не из приятных. Но даже если так, то, в конце концов, Геннадий Белоглазов понял, где летит. Рассказал по телефону, куда и как собирается двигаться дальше. Человеком он был выдержанным, хладнокровным.

3. ТЕХНИКА

Поскольку пилот вел самолет на «авиатехосмотр», он его наверняка тщательно осмотрел перед вылетом. Когда Геннадий Белоглазов его покупал, авиасудно имело именное свидетельство летной годности. Его лишь оставалось подтвердить.

Могла ли легкая Cessna не выдержать сложных погодных условий?

- В принципе ветер был достаточно сильный, следовательно, была, как говорят авиаторы, болтанка, - объясняет Юрий Гилей. - При таких условиях пилот справляется со штурвалом, но приходится постоянно «подруливать» и системы управления постоянно в работе. Но в любом случае нужно дождаться выводов комиссии МАК. Гадать, была ли поломка или нет, сейчас бессмысленно.

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