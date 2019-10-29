«Моего сына пытались выкинуть из окна 3 этажа». Травля ребенка в школе Прикамья чуть не привела к трагедии

- Теперь каждое утро, когда сын собирается в школу, я говорю ему: «Не бойся, все будет хорошо, я тебя в обиду не дам!», - говорит мама одного из восьмиклассников школы в Гайнском районе. – Но оставлять сына в этом учебном заведении я не собираюсь, как раз сейчас еду в школу за пять километров от нашего дома, чтобы узнать, примут ли туда моего ребенка, и будет ли к нам ходить школьная Газель.

Захотели пошутить

ЧП с тихим и спокойным восьмиклассником Денисом (имя изменено по требованиям законодательства, - Ред.) произошло 17 октября в стенах родной школы. Была перемена, 8 «А» ждал в коридоре начала урока, как вдруг на самого маленького в классе парнишку налетели несколько одноклассников и абсолютно беспричинно, чтобы «просто пошутить», потащили его к открытому окну. Но попытка оказалась неудачной. Парнишка вырывался, прямо в рюкзаке упал на спину, снял его и убежал.

Но мучители побежали за ним, догнали в коридоре и за руки-за ноги притащили к открытому окну, затем высунули его наружу и несколько секунд держали на высоте третьего этажа. Об этой истории написали журналисты газеты «Парма-Новости».

- Картину, когда из окна торчали ноги моего сына, увидела в окно педагог, которая находилась в соседнем крыле школы, - вспоминает мама пострадавшего мальчика. – Учительница рассказала охраннику, тот прибежал на третий этаж, нашел зачинщиков и отвел их к директору. Благо, сын не упал, хотя реальная угроза его жизни была. В какое-то мгновение одноклассники просто держали его за одну голову.

Не жаловался, боялся быть «маменькиным сынком»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/740735" frameborder="0"></iframe> Подростки пытаются сбросить одноклассника с третьего этажа..

14-летний Денис никогда не жаловался маме на сложные отношения в классе. Он, в отличие от своих шумных и гиперактивных одноклассников, всегда был тихий и спокойный. Ни с кем особо не дружил, больше любил общаться с младшими ребятами, с которыми вместе занимался в тренажерном зале или на баскетбольной площадке. Учился средне, на «3» и «4».

- Он дома все хорошо выучит, мне расскажет, а в школе почему-то не мог складно ответить, все время боялся, что над ним будут смеяться одноклассники, - продолжает мама. – На усмешки ребят он никогда не жаловался, боялся, что его будут за это «маменькиным сыночком» звать. О проблемах рассказал мне только в тот день, когда его чуть не выбросили из окна.

Через два часа после ЧП маме позвонила классная руководительница.

- Что с Денисом? – закричала в трубку мама.

- Ничего, с ним все в порядке, - успокоила педагог. - Приходите завтра в школу, мы вызовем остальных родителей.

Посмотрела видео и пошла писать заявление в полицию

На следующий день двое родителей зачинщиков этой истории извинились перед женщиной, остальные просто не пришли. А через несколько дней она посмотрела записи с камер видеонаблюдения и пришла в ужас.

- Я посмотрела, как сын вырывается из рук одноклассников, падает на спину, убегает, а потом его ловят вновь высовывают наружу, - объясняет женщина. - Я представила себе, какой страх он испытывал в этот момент, поэтому пошла в полицию и написала заявление с просьбой привлечь всех четверых участников этой истории к уголовной ответственности.

Полицейская проверка началась 25 октября и продлится не менее 10 дней. В районном Управлении образования «КП» сообщили, что знают про эту историю и пока все разбирательства по факту ЧП проводятся на уровне школы.