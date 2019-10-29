Как в ноябрьские праздники-2019 изменится расписание пригородных поездов в Пермском крае

В АО «Пермская пригородная компания» сообщили, что в связи с дополнительным выходным днем, выпавшим на понедельник 4 ноября, изменяется порядок курсирования скорых пригородных поездов. Публикуем изменения в расписании движения электропоездов, которые произошли в связи с общероссийскими праздниками с 01 по 04 ноября 2019 года:

№ 7184 сообщением Чусовская – Пашия 04 ноября 2019 не курсирует, курсирует в сутки 02, 03 ноября, и далее с 05 ноября согласно дней курсирования следует с понедельника по четверг и в субботу.

№ 7183 сообщением Пашия – Чусовская 05 ноября не курсирует, курсирует в сутки 03, 04 ноября и далее с 06 ноября согласно дней курсирования следует со вторника по пятницу и в воскресенье.

№ 7182 сообщением Чусовская – Теплая Гора 03 ноября 2019 не курсирует; курсирует в сутки 01, 04 ноября и далее с 08 ноября согласно дней курсирования следует по пятницам и воскресеньям.

№ 7181 сообщением Теплая Гора – Чусовская 04 ноября 2019 не курсирует, курсирует в сутки 02, 05 ноября и далее с 09 ноября согласно дней курсирования следует по субботам и понедельникам.

№ 6220/6223 сообщением Пермь-2 – Комарихинская – Пермь-2 02, 03 ноября 2019 курсируют согласно расписания.

№ 7121/7650 сообщением Кукуштан – Пермь-2 02, 03, 04 ноября 2019 не курсирует. Далее с 05 ноября согласно дней курсирования следуют с понедельника по пятницу.

№ 7194/7193 сообщением Пермь-2 – Кунгур – Пермь-2 курсирует 01, 04 ноября, в сутки 03 ноября 2019 не курсирует. Далее с 08 ноября согласно дней курсирования следует по пятницам и воскресеньям.

№ 6945/6942 сообщением Чусовская - Кын – Чусовская курсирует 02, 03, 04 ноября 2019. Далее с 09 ноября 2019 согласно дней курсирования по выходным.

№ 6935/6932 сообщением Чусовская – Рассоленко – Чусовская 02, 03, 04 ноября 2019 не курсирует. Далее с 05 ноября 2019 согласно дней курсирования с понедельника по пятницу.

Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК» и в пригородных кассах.