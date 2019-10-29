2019-10-29T07:25:26+03:00
Происшествия

Сносило крыши остановок и сыпалась плитка с домов: итоги урагана в Перми

В результате "непогоды" пострадали два человека
Екатерина ГАСПЕР
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У остановки "Чернышевского снесло металлическое ограждение.У остановки "Чернышевского снесло металлическое ограждение.Фото: Андрей МАТЛИН
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В понедельник, 28 октября, в Перми разыгралась стихия. На город обрушились дождь и ураганный ветер. Практически со всех районов приходили сообщения о различных повреждениях.

Так, около остановки "Чернышевского" в микрорайоне Островский снесло металлическое ограждение, за которым идет стройка. На улице Петропавловская сорвало листы с остановки. Пришлось прибегать к помощи спасателей, они демонтировали остатки конструкций. На улице Борчанинова ветер также повредил остановку, по словам очевидцев, он буквально "разобрал" ее на части. До прибытия спасателей крышу удерживали прохожие. Место было огорожено.

На улицах Стахановская, Леонова и Связистов снесло крышу с балконов. Жители пострадавших квартир в это время были дома. В одном случае пришлось позвать на помощь соседей, чтобы затащить поврежденные конструкции внутрь. В другой ситуации пермяки самостоятельно удерживали крышу до прибытия спасателей, которые укрепили балкон.

На улице Екатерининская с крыши дома оторвало вентиляционные конструкции, на улице Мира с дома посыпалась плитка. Места возможного падения огородили сигнальной лентой.

Из-за порывов ветра повредились электрокабели, произошло частичное отключение электричества в микрорайонах частной жилой застройки Ива и Архиерейка. Без света остались около 500 человек. После аварийных работ около 10 часов вечера электроснабжение было восстановлено.

На улице Белинского ветер сорвал крышу с остановки. В результате пострадал мужчина, он получил открытую рану на ноге. Пермяка госпитализировали в больницу. Еще один мужчина пострадал на улице Николая Островского, он получил удар оторвавшимся листом железа по голове и также был госпитализирован, "скорую помощь" он вызвал из дома.

Итого в результате стихии в городе были повреждены остановки, рекламный щит и строительный забор, мусорные баки, кровля зданий, упали деревья, из-за чего пострадало четыре машины, повален электростолб, два светофора, отключалось электричество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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