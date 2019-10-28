«Она не смогла встать после первого же прыжка». Что говорят в пермском батут-центре, где девочка получила травму позвоночника

- Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девочка прыгнула с полутораметровой вышки в яму с подушкой-буфером, - рассказал директор пермского батут-центра, где случилось ЧП. – Эта подушка у нас три года, до девочки в эту же яму 300-400 человек прыгнули, у них все хорошо было. Прыжок и этой девочки был нормальный, в этом убедились сами родители, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. Возможно, причиной травмы у ребенка стала какая-то специфика организма или старый ушиб.

ЧП произошло в одном из пермских батут-центров вечером в субботу, 26 октября. Попрыгать на батутах родители привели двух своих дочерей. Как и положено, перед тем, как пройти в сектор для прыжков, дети прошли полный инструктаж. Потом родители сели за столик, а девочки побежали прыгать на батутах.

Старшая, 11 –летняя сестра сначала немного попрыгала на батутах, а потом побежала в яму для прыжков. После первого же прыжка она не встала, а закричала от боли. Инструкторы – их на батутной арене было двое - тут же подбежали к ней, помогли ей выбраться из ямы, положили на ровную поверхность и позвонили в «скорую помощь». Тут же к ребенку подбежали и родители.

- Медики приехали быстро, минут через пять-семь, - объясняют в батут-центре. – Чтобы выяснить тяжесть травмы, мы поддерживаем связь с мамой девочки. Мы готовы оказать всю необходимую помощь, но родители говорят, что пока ничего не нужно.

По словам медиков краевой детской клинической больницы, куда госпитализировали пострадавшую школьницу, состояние девочки сейчас стабилизировалось и уже ближе к удовлетворительному.

- Угрозы ее жизни и здоровью нет, - рассказали врачи, которые наблюдают пострадавшую девочку. – Мы подозреваем у нее микротрещину в позвоночнике, для уточнения характера травмы проводим плановые диагностические мероприятия. Не исключено, что в больнице пациентка проведет недели две, а затем будет проходить реабилитацию. Сколько времени она займет – пока сказать сложно.

Тем не менее, произошедшей историей занялись следователи СУ СКР по Пермскому краю. Они проводят проверку по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (максимальное наказание – до двух лет лишения свободы, - Ред.). По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела или об отказе.