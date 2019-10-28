2019-10-28T12:11:26+03:00
Общество

Пермякам покажут, какими к 300-летию города станут фасады домов на Комсомольском проспекте

Две многоэтажки пообещали отремонтировать уже в этом году
Андрей МАТЛИН
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Фасады многих домов на Комсомольском проспекте затянуты зеленой сеткой.Фасады многих домов на Комсомольском проспекте затянуты зеленой сеткой.Фото: Василий Вахрин
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Власти Перми еще в прошлом году пообещали: к юбилею Комсомольский проспект должен полностью обновиться. В том числе, пристойный вид должны придать фасадам домов. Отремонтировать их планируют до конца 2021 года, и выделили на это из бюджета 200 миллионов рублей.

- Но уже в этом году можно будет увидеть примеры того, как обновленные фасады домов будут выглядеть, - сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае Дмитрий Баранов. - Мы успеем отреставрировать до зимы фасады, как минимум, двух многоэтажек - на пересечении Комсомольского проспекта с улицами Краснова и Луначарского. Вообще-то в этом году мы начали капитальный ремонт 16 домов. Но с приходом холодов фасадные работы на них прекратятся. А вот крыши и фундаменты, там, где нужно, мы продолжим ремонтировать.

Список домов, которые отреставрируют в центре Перми к 300-летию города, еще немного пополнился – с 58 до 61 дома. В него включили многоэтажки на Тихом Компросе.

Возможно, в некоторых многоэтажных домах за казенный счет сделают остекление балконов – в едином стиле.

- Это было бы и глазу приятно, и жильцам тепло и удобно, - объяснил Дмитрий Баранов. - Поскольку весь Комсомольский проспект является достопримечательностью, мы сейчас прорабатываем этот вопрос вместе со специалистами инспекции по охране объектов культурного наследия. Именно они должны сказать, где можно делать такое остекление, а где нет.

Все отремонтированные здания на Комсомольском проспекте по вечерам будут подсвечиваться. На архитектурную подсветку из бюджета города выделили 392 миллиона рублей, причем, 62 миллиона из них должны освоить уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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