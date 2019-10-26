2019-10-25T16:59:34+03:00
Общество

Пусть пропахнут руки дождем и бензином!

Союз WorldSkills Russia запустил в Пермском крае федеральную программу обучения людей предпенсионного возраста, благодаря которой можнонаучиться ремонтировать машины или делать украшения
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пермский колледж транспорта и сервиса скоро примет первую группу «студентов» старшего возраста.Пермский колледж транспорта и сервиса скоро примет первую группу «студентов» старшего возраста.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
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- Учиться никогда не рано и никогда не поздно, - говорит Игорь Ерохин, заместитель директора по учебной практике Пермского колледжа транспорта и сервиса. – Тем более, что обучение бесплатное, за счет средств федерального бюджета.

Пермский колледж транспорта и сервиса вошел в число участников программы профессиональной «перезагрузки» предпенсионеров по стандартам WorldSkills. В рамках этой программы люди 50+ вновь становятся студентами. Они садятся за парты колледжей и техникумов, чтобы стать востребованными и перспективными специалистами.

В реализацию правительственной программы профессионального обучения по международным стандартам WorldSkills уже включились все регион России. Для реализации проекта отбираются лучшие образовательные площадки,

- Мы предлагаем обучение по специальности «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», - рассказывает Игорь Ерохин. - Если человек действительно хочет разбираться в своем автомобиле, то это самый удобный способ.

Учебная программа занимает 144 часа: большая часть отводится практическим занятиям. После окончания курсов учащиеся сдают демонстрационный экзамен: проводят разборку и сборку двигателя и диагностику электрооборудования. А затем получают свидетельство о том, что они слесари по ремонту автомобилей 3-го разряда. Кроме того им выдается скиллс-паспорт международного образца. Этот документ уже признан работодателями страны.

- Ремонту автомобилей – профессия востребованная, - говорит Игорь Ерохин. - Все наши выпускники после окончания колледжа сразу находят работу.

- Наши образовательные программы предусматривают два варианта обучения, - пояснила директор Академии WorldSkills Russia Светлана Крайчинская. - В одном случае слушатели актуализируют свои знания. Или можно получить профессию с нуля и после обучения перейти на другое место работы.

В Пермском крае обучение по международным стандартам WorldSkills предлагают также агропромышленный техникум, машиностроительный колледж, радиотехнический колледж им. А.С. Попова, техникум профессиональных технологий и дизайна, авиационный техникум им. А.Д. Швецова и другие учебные заведения.

Профессии, которым обучают в Перми в рамках программы, разнообразны: флорист и сварщик, ювелир и медсестра, веб-дизайнер и штукатур, повар и программист. Главное – захотеть, и тогда можно научиться чему-то совсем новому и резко изменить жизнь к лучшему.

ВАЖНО!

Записаться на учебу могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии. В этом году это женщины в возрасте 51-55 лет и мужчины 56-60 лет, а также те, кто имеет право на досрочную пенсию. Обучение бесплатное. Можно выбрать удобный график - с отрывом или без отрыва от работы.

Регистрация желающих проходит на сайте 50plus.worldskills.ru/ Надо будет оставить информацию о себе, чтобы подтвердить право на бесплатное обучение. Там же можно ознакомиться со списком из 122 специальностй, выбрать интересующую и пройти предварительное тестирование.

До конца 2019 года по стандартам WorldSkills будет обучено 25 тысяч россиян предпенсионного возраста.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

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