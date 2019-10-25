Справочник абитуриента-2019: куда поступить в Перми, список пермских вузов и сузов с бюджетными местами
Где посмотреть, какие есть государственные высшие и средние учебные заведения с бюджетными местами в Перми и Пермском крае? Куда пойти учиться?
Казалось бы, многих выпускников школ образца 2019 года этот вопрос перестал волновать - тех, кто из абитуриентов превратился в студентов.
Но подрастает новое поколение. Вы относитесь к нему?
Тогда вы - абитуриент. Стоит заранее подумать над тем, какое образование вы хотели бы получить. Какую профессию освоить. Куда поступить в Перми и Пермском крае? В каких вузах и сузах есть бюджетные места?
И тут вам в помощь - наш «Справочник абитуриента». В нем - списки государственных высших и средних профессиональных учебных заведений, в которых есть бюджетные места. Со ссылками на официальные сайты учебных заведений.
Такой справочник нелишне всегда иметь перед глазами и время от времени в него заглядывать. Возможно, он поможет вам определиться с выбором.
Итак.
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
1. ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
г.Пермь, ул. Букирева, 15
239-64-35
2. ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29
219-80-65
3. ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
г. Пермь, ул. Сибирская, 24
238-63-43
4. ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера»
г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26
212-04-04
5. ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия»
г. Пермь, ул. Полевая, д. 2
233-55-01
6. ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрнотехнологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»
г. Пермь, ул. Петропавловская, 23
212-08-34
7. ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры»
г. Пермь, ул.Газеты Звезда, д. 18
212-45-93
8. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38
205-52-50
9. ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации»
г. Пермь, ул. Гремячий Лог,1
270-39-01
10. ФКОУ ВО «Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний»
г. Пермь, ул. Карпинского д.125
228-65-04
11. ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры»
г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67
+7 (3424) 12-39-17
12. Уральский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова»
г. Пермь, ул. Ленина, д. 56
210-15-07
13. Пермский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
г. Пермь, бульвар Гагарина, д.10
212-49-24
14. Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
г. Пермь, б-р Гагарина, д.57
282-57-45
15. Пермский институт железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»
г. Пермь, Максима Горького, 1
230-22-68
16. Пермский филиал ФГБОУ ВО «Волжская государственная академия водного транспорта»
г. Пермь, б-р Гагарина, 33, 35
281-95-52
17. Березниковский филиал ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
г. Березники, ул. Тельмана, д. 7
+7 (3424) 26-90-32
18. Лысьвенский филиал ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2
+7 (3424) 92-04-92
19. Чайковский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»
г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 23, к. 6
+7 (3424) 12-96-58
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. ГАПОУ СПО «Краевой колледж предпринимательства»
г. Пермь, ул. Пермская, д. 226
236-76-43
2. ГБПОУ СПО «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова»
г. Пермь, ул. Луначарского, д. 24
212-93-93
3. ГБПОУ СПО «Пермский агропромышленный колледж»
г. Пермь, ул. Карпинского, д. 79
224-14-57
4. ГБПОУ СПО «Пермский базовый медицинский колледж»
г. Пермь, ул. Советская, д. 65
237-56-93
5. ГБПОУ СПО «Пермский государственный автотранспортный колледж»
г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 39
267-07-45
6. ФГОУ СПО «Пермский государственный профессионально-педагогический колледж»
г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 36
213-05-08
7. ГБПОУ СПО «Пермский государственный торгово-технологический колледж»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 52
214-94-35
8. ФГОУ СПО «Пермский государственный хореографический колледж»
г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 18
212-37-80
9. ГБПОУ СПО «Пермский краевой колледж «Оникс»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 107а
244-89-21
10. ГБПОУ СПО «Пермский краевой колледж искусств и культуры»
г. Пермь, ул. Мира, д. 72
221-89-70
11. ГБПОУ СПО «Пермский музыкальный колледж»
г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 71
237-74-18
12. ГБПОУ СПО «Пермский педагогический колледж физической культуры и спорта»
г. Пермь, ул. Сибирская, д. 55
281-57-64
13. ГБПОУ СПО «Пермский педагогический колледж №1»
г. Пермь, ул. Белинского, д. 50
241-04-01
14. ГБПОУ СПО «Пермский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 78
260-21-92
15. ГБПОУ СПО «Пермский промышленно-коммерческий колледж»
г. Пермь, ул. Репина, д. 76
274-56-11
16. ГБПОУ СПО «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
г. Пермь, ул. Танкистов, д. 46
224-12-61
17. ФГОУ СПО «Пермский строительный колледж»
г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 59
244-13-22
18. ГБПОУ СПО «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна»
г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 11
216-51-16
19. ФГОУ СПО «Пермский химико-технологический техникум»
г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 6
252-52-29
ИСТОЧНИК KP.RU