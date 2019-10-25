Справочник абитуриента-2019: куда поступить в Перми, список пермских вузов и сузов с бюджетными местами

Где посмотреть, какие есть государственные высшие и средние учебные заведения с бюджетными местами в Перми и Пермском крае? Куда пойти учиться?

Казалось бы, многих выпускников школ образца 2019 года этот вопрос перестал волновать - тех, кто из абитуриентов превратился в студентов.

Но подрастает новое поколение. Вы относитесь к нему?

Тогда вы - абитуриент. Стоит заранее подумать над тем, какое образование вы хотели бы получить. Какую профессию освоить. Куда поступить в Перми и Пермском крае? В каких вузах и сузах есть бюджетные места?

И тут вам в помощь - наш «Справочник абитуриента». В нем - списки государственных высших и средних профессиональных учебных заведений, в которых есть бюджетные места. Со ссылками на официальные сайты учебных заведений.

Такой справочник нелишне всегда иметь перед глазами и время от времени в него заглядывать. Возможно, он поможет вам определиться с выбором.

Итак.

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

1. ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

г.Пермь, ул. Букирева, 15

239-64-35

www.psu.ru

2. ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29

219-80-65

www.pstu.ru

3. ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, 24

238-63-43

www.pspu.ru

4. ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера»

г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26

212-04-04

5. ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия»

г. Пермь, ул. Полевая, д. 2

233-55-01

www.pfa.ru

6. ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрнотехнологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»

г. Пермь, ул. Петропавловская, 23

212-08-34

www.pgsha.ru

7. ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры»

г. Пермь, ул.Газеты Звезда, д. 18

212-45-93

www.psiac.ru

8. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38

205-52-50

www.perm.hse.ru

9. ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации»

г. Пермь, ул. Гремячий Лог,1

270-39-01

www.пвивв.рф

10. ФКОУ ВО «Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний»

г. Пермь, ул. Карпинского д.125

228-65-04

www.pi.fsin.su

11. ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры»

г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67

+7 (3424) 12-39-17

www.chifk.ru

12. Уральский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова»

г. Пермь, ул. Ленина, д. 56

210-15-07

www.artacademy.perm.ru

13. Пермский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

г. Пермь, бульвар Гагарина, д.10

212-49-24

www.perm.ranepa.ru

14. Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

г. Пермь, б-р Гагарина, д.57

282-57-45

www.rea.perm.ru

15. Пермский институт железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»

г. Пермь, Максима Горького, 1

230-22-68

www.pirt.usurt.ru

16. Пермский филиал ФГБОУ ВО «Волжская государственная академия водного транспорта»

г. Пермь, б-р Гагарина, 33, 35

281-95-52

www.vgavt-perm.ru

17. Березниковский филиал ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

г. Березники, ул. Тельмана, д. 7

+7 (3424) 26-90-32

www.bf.pstu.ru

18. Лысьвенский филиал ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2

+7 (3424) 92-04-92

www.lf.pstu.ru

19. Чайковский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 23, к. 6

+7 (3424) 12-96-58

www.chti.ru

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ГАПОУ СПО «Краевой колледж предпринимательства»

г. Пермь, ул. Пермская, д. 226

236-76-43

www.kkp.perm.ru

2. ГБПОУ СПО «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова»

г. Пермь, ул. Луначарского, д. 24

212-93-93

www.permaviat.ru

3. ГБПОУ СПО «Пермский агропромышленный колледж»

г. Пермь, ул. Карпинского, д. 79

224-14-57

www.papt59.ru

4. ГБПОУ СПО «Пермский базовый медицинский колледж»

г. Пермь, ул. Советская, д. 65

237-56-93

www.pbmc.su

5. ГБПОУ СПО «Пермский государственный автотранспортный колледж»

г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 39

267-07-45

www.пгатк.рф

6. ФГОУ СПО «Пермский государственный профессионально-педагогический колледж»

г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 36

213-05-08

www.pgppk.perm.ru

7. ГБПОУ СПО «Пермский государственный торгово-технологический колледж»

г. Пермь, ул. Крупской, д. 52

214-94-35

www.pgttk.ru

8. ФГОУ СПО «Пермский государственный хореографический колледж»

г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 18

212-37-80

www.balletschool.perm.ru

9. ГБПОУ СПО «Пермский краевой колледж «Оникс»

г. Пермь, ул. Пушкина, д. 107а

244-89-21

www.колледж-оникс.рф

10. ГБПОУ СПО «Пермский краевой колледж искусств и культуры»

г. Пермь, ул. Мира, д. 72

221-89-70

www.pkkik.perm.ru

11. ГБПОУ СПО «Пермский музыкальный колледж»

г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 71

237-74-18

www.permmc.ru

12. ГБПОУ СПО «Пермский педагогический колледж физической культуры и спорта»

г. Пермь, ул. Сибирская, д. 55

281-57-64

www.oy-korpk.ru

13. ГБПОУ СПО «Пермский педагогический колледж №1»

г. Пермь, ул. Белинского, д. 50

241-04-01

www.ppk1.perm.ru

14. ГБПОУ СПО «Пермский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 78

260-21-92

www.ppkslavyanova.ru

15. ГБПОУ СПО «Пермский промышленно-коммерческий колледж»

г. Пермь, ул. Репина, д. 76

274-56-11

www.pmkedu.pro

16. ГБПОУ СПО «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

г. Пермь, ул. Танкистов, д. 46

224-12-61

www.prk.perm.ru

17. ФГОУ СПО «Пермский строительный колледж»

г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 59

244-13-22

www.psk.perm.ru

18. ГБПОУ СПО «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна»

г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 11

216-51-16

www.птптд.рф

19. ФГОУ СПО «Пермский химико-технологический техникум»

г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 6

252-52-29

www.phtt.ru