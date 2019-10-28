2019-10-28T13:45:25+03:00
Общество

"Лечили от рака, оказалось - воспаление кишечника". Врача, которого судили за смерть пермячки, оправдали

Прокуратура рассмотрит вопрос об обжаловании приговора
Екатерина ГАСПЕР
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Татьяна Ивановна провела в больнице две недели.Татьяна Ивановна провела в больнице две недели.
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Сегодня, 28 октября, состоялось последнее судебное заседание по делу хирурга экстренной помощи Краевой больницы имени академика Вагнера Е.А. города Березников Нуриддина Сайибжанова. Ему предъявляли обвинение по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальная мера наказания по этой статье – три года ограничения свободы.

В итоге судья вынес приговор - признать врача невиновным и оправдать в связи с непричастностью к совершению преступления.

«Комсомолка» ранее писала об этой трагедии. 56-летнюю Татьяну Ивановну П. привезла в больницу дочь Елена с жалобами на тошноту, рвоту, слабость и потерю в весе. В приемном покое женщину осмотрел хирург Нуриддин Сайибжанов, после чего дал направление на госпитализацию в терапевтическое отделение.

Старший следователь Следственного отдела по городу Березники Александр Шаруев рассказывал, что назначенная хирургом госпитализация оказалась непрофильной, врач не провел пациентке ФГДС и сделал необоснованный вывод, что у нее рак желудка, хотя была клиническая картина острого пилоростеноза.

Две недели Татьяна Ивановна провела в больнице. За это время ей стало хуже, сначала появились галлюцинации, она не могла ответить на элементарные вопросы «как вас зовут» и «где живете», а потом впала в кому. Женщине поставили диагноз - дивертикул двенадцатиперстной кишки, назначили операцию. Но в день операции дочь Елена узнала, что вместо этого ее перевели в паллиативное отделение, где она и умерла.

После трагедии дочь Елена подала иск о возмещении морального вреда, который гражданский суд удовлетворил. Пока шла экспертиза, делом заинтересовалась прокуратура, возбудили уголовное дело. В суде были заслушаны многочисленные допросы врачей и экспертов.

В результате судья вынес оправдательный приговор. В прокуратуре Березников «Комсомолке» сообщили, что материалы по делу из суда еще не поступили. Как только это произойдет, будет рассмотрен вопрос об обжаловании приговора.

Дочь Елена поделилась, что не удивлена такому исходу.

- Я догадывалась, что так будет, - рассказала она «Комсомолке» после оглашения приговора. – Хирург, который попал под обвинение, сыграл роль, но не такую большую. Если бы он сказал, что лечить нечего, и отправил нас домой, то был бы полностью виновен. А так мама была под наблюдением многих врачей. Виноваты все по очереди. Это цепочка, звенья которой переплетены между собой. Других врачей надо было садить на это место.

Сейчас хирург Нуриддин Сайибжанов продолжает работать в больнице.

- Родственникам тяжело терять близких людей. Наше мнение, что ни один врач никогда не причинит намеренно вред человеку, - прокомментировали в больнице Березников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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