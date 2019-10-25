СИБУР представил Дмитрию Медведеву пилотный проект системы удаленного мониторинга промбезопасности, реализованный в Перми

На совещании по промбезопасности председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов и гендиректор АО «СИБУР-Химпром» Константин Югов представили Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву пилотный проект по созданию системы дистанционного контроля промышленной безопасности (СДК), реализованный на пермском предприятии СИБУРа совместно с Ростехнадзором.

В «СИБУР-Химпроме» СДК запускалась поэтапно с 2016 года. В режиме реального времени она обрабатывает порядка 18 тысяч сигналов и показывает актуальное состояние промышленной безопасности на предприятии. Система заранее выявляет предпосылки для возникновения опасных ситуаций на производстве и оценивает риски. Благодаря этому потенциальные риски можно нейтрализовать на ранних стадиях их проявления – в случае возникновения нештатной ситуации сотрудникам приходят уведомления для оперативного реагирования. Данные о состоянии промышленной безопасности на объекте онлайн передаются в ситуационно-аналитический центр Ростехнадзора.

Для тиражирования инструмента на другие производственные объекты необходимо принятие соответствующего проекта федерального закона в части внедрения системы дистанционного контроля промышленной безопасности и создания системы государственного мониторинга в области промышленной безопасности, а также подзаконных актов, регламентирующих взаимодействие контрольно-надзорных органов и поднадзорных объектов при введении режима дистанционного мониторинга.

Фото пресс-службы предприятия

Участники совещания поддержали предложения по развитию законодательства, отметив, что изменения регуляторных норм необходимы и для более эффективной работы других цифровых инструментов. Это относится, в частности, к процессам, в которых до сих пор требуется бумажный паспорт оборудования и рабочие журналы. Развитие законодательной базы будет полезно для полноценной работы системы дистанционного контроля опасных производственных объектов и других цифровых инструментов, повышающих промышленную безопасность, эффективность сотрудников и скорость работ. Исключение бумажных носителей из производственных процедур позволит повысить производительность труда, прозрачность и управляемость процессов.

Дмитрий Медведев: «Сейчас систему удалённого мониторинга состояния опасных объектов тестирует Ростехнадзор. Эта система позволяет в онлайн-режиме получать информацию о состоянии объекта, выявлять отклонения, которые связаны с нарушением технологических процессов, – в общем, отклонения от нормальных технологических параметров. И на самой ранней стадии прогнозировать возможные инциденты, предаварийные ситуации. И главное – оперативно принимать превентивные меры, чтобы не было аварий. Мы сегодня посмотрели, как эта система работает в СИБУРе».

Константин Югов: «Информация о показателях в СДК, характеризующих состояние промбезопасности, формируется и обновляется автоматически, на основе технологических параметров процесса. Их статус не может быть изменён вручную. В данный момент показатели в зелёной зоне, это говорит о том, что на заводе всё в полном порядке. Раньше нам требовалось несколько часов, чтобы определить состояние наших объектов (а это три десятка установок). С внедрением системы это можно делать за считанные секунды. Поэтому процесс управления опасными производственными объектами стал более оперативным».

Дмитрий Конов: «На примере СДК и других направлений в «СИБУРе» мы реализуем цифровые инструменты, вшитые в производство. Через продвинутую аналитику, через то, что называется индустрией 4.0. Электронные системы во многих случаях снимают риск человеческих ошибок и повышают эффективность нашей работы. Синхронизация цифровых инструментов, их внедрение и продвижение в регулирование нам кажется достижимой и очень важной задачей для всей отечественной промышленности».

Напомним, что совещание по вопросам внедрения инструментов цифровизации для повышения уровня промышленной безопасности производственных объектов и снижения административной нагрузки на бизнес при проведении контрольно-надзорной деятельности состоялось в корпоративном центре СИБУРа 23 октября. Встреча прошла с участием Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, его заместителя Дмитрия Козака, министра труда и социальной защиты Максима Топилина, руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, руководителя Ростехнадзора Алексея Алёшина, руководителей других ведомств и крупнейших промышленных компаний России.