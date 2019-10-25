«Я в тупике». В Перми онкобольная мама четверых детей должна платить по долгам бывшего мужа

- С меня требуют больше 200 тысяч долга за квартиру, к которой я никакого отношения не имею! – возмущается пермячка Светлана Алексеева. – Все это – солидарная ответственность, и жалко, что она отнимает так много сил и энергии.

Светлана – одинокая многодетная мама. Два года назад у нее обнаружили рак молочной железы. Инвалидность не дает ей выйти на прежнее место работы, а пенсия – 11 тысяч рублей. При этом по решению суда о солидарной ответственности с нее взыскивают значительную сумму за долги бывшего мужа по коммунальным услугам. Несмотря на шестилетнюю борьбу, на днях женщине пришло письмо от судебных приставов о возбуждении исполнительного производства. Светлана написала петицию и адресовала ее депутатам Государственной думы РФ.

Задолжал по алиментам почти миллион

У Светланы Алексеевой четверо детей – 25-летний Илья, 19-летняя Мария, 13-летний Влад и 3-летний Вячеслав. Старший сын уехал с супругой в Санкт-Петербург, обосновался там. Дочка учится в Перми в строительном колледже и параллельно работает, снимает квартиру ближе к месту работы и учебы.

С мамой живут двое детей, а прописаны всего четверо человек - на 23 квадратных метрах жилой площади!

- Это то, что многодетная мама смогла заработать и купить, - делится она. – Дом 1957 года постройки с землей в частном секторе в микрорайоне Запруд.

Дочка Маша прописана отдельно, и в этом и случилась загвоздка. Когда она родилась, мама тогда еще гражданского мужа предложила прописать малышку вместе с ними. Светлана сама – из многодетной семьи, жилплощадь «не резиновая», и молодая мама решила согласиться на предложение бабушки.

Так, в 2000 году дочку зарегистрировали у отца в трехкомнатной квартире 9-этажного дома площадью 60 квадратных метров. Гражданский брак продлился полтора года, после чего и Светлана, и дети из этой квартиры уехали.

Как рассказывает женщина, отец никогда не помогал им и не принимал участие в жизни дочери. Задолженность по алиментам составляет около 900 тысяч рублей. Мужчина лишен родительских прав. Тем не менее, в 2013 году Светлана узнала, что должна заплатить по долгам бывшего гражданского мужа, а это - 211 тысяч рублей.

В 2010 году умерла бабушка, единственный ответственный квартиросъемщик. С того времени начался копиться долг за коммунальные услуги. Бывший муж, как рассказывает Светлана, нигде не работает и ведет асоциальный образ жизни. В квартире отключены электричество и газ.

Управляющая компания вышла в суд, который принял решение взыскать долг в солидарной ответственности со всех членов семьи нанимателя. Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

- Я никогда не была зарегистрирована по этому адресу, в браке с отцом дочери не состояла. Управляющая компания ведет себя по-хамски - оскорбляет, унижает, - рассказывает Светлана. - Судья Дзержинского района не приняла во внимание ни наличие несовершеннолетних детей, ни инвалидность, ни задолженность по алиментам. В разделении долга на равные доли тоже было отказано.

Сам долг за последние три года, которые составляют срок исковой давности, не такой большой - 68 тысяч рублей, остальная сумма – это пени.

Петиция к депутатам Госдумы

С 2013 года Светлана Алексеева ходит по судам и пытается оформить документы. Ситуацию осложняет тот факт, что в квартире зарегистрирован ребенок, который находится под опекой. Это сын сестры бывшего мужа, которая тоже лишена родительских прав. Но они там не живут. Получается, что из четверых прописанных в злополучной квартире проживает только один человек.

В 2017 году Светлане поставили диагноз – рак молочной железы, установили 3 группу инвалидности. Из-за болезни ей пришлось бросить прежнее занятие – она занималась доставкой продуктов питания. В то время у нее не было денег даже на дорогу до онкодиспансера. Сейчас она получает пенсию – 11 тысяч рублей.

С 2014 года женщину начали беспокоить коллекторы. Через несколько лет вышли и на ее дочь.

- Маша очень ответственная, учится на дневном отделении, - рассказывает про свою дочку Светлана. – Она работоспособная и увлеченная девочка, долго занималась фигурным катанием. Я не хочу, чтобы на нее повесили эти долги.

В октябре женщине пришло письмо от судебных приставов о возбуждении исполнительного производства. По факту установлена солидарная ответственность, все по закону. А как по жизни? Как платить такую сумму тому, у кого нет такой возможности?

Светлана сделала все, что от нее было возможно. Не получилось. Сейчас она написала петицию об отмене закона о солидарной ответственности по ЖКУ и адресовала ее депутатам Государственной думы РФ.

Комментарий эксперта

Станислав Шестаков, адвокат, юрист Пермского фонда содействия ТСЖ:

- К сожалению, сейчас уже ничего не сделать. Все в рамках действующего законодательства. Придется платить.

Можно было бы поставить вопрос о выписке отдельных квитанций, чтобы не было солидарной ответственности на всю сумму, и чтобы каждый отвечал только за свою долю. Но смысла в этом сейчас уже нет, это не повлияет на ранее сформировавшийся долг.

Все, кто зарегистрирован по месту жительства, имеют равный объем прав и обязанностей. Поэтому они все солидарно отвечают по долгам, которые могут предъявить к любому из них. Долг спрашивают с того, с кого проще взыскать. Идут по пути наименьшего сопротивления.