«Банк как центр культуры». В Перми открылся необычный офис «ФОРА-БАНКА»

В самом центре Перми, на Комсомольском проспекте, 38 состоялось открытие нового офиса АКБ «ФОРА-БАНК». Это универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. По данным на 1 июля 2019 года, банк входит в ТОП-100 банков России по размеру активов и включает в себя 120 структурных подразделений в 16 регионах страны. В Перми расположено два дополнительных офиса, две операционные кассы вне кассового узла и новый филиал.

Новый офис торжественно открыт!Фото: Василий Вахрин

Представительство «ФОРА-БАНКА» в Перми существует достаточно давно, но именно в нашем городе руководству банка удалось реализовать давнюю идею – открыть офис, который не является узкоспециализированным, а очень радостным, ярким, притягательным и открытым.

- Мы стремились, чтобы горожане приходили сюда не только провести ту или иную банковскую операцию, но и, например, посетить художественную выставку, - делится заместитель председателя правления АКБ «ФОРА-БАНК» Елена Оздоева. – Таким образом, мы бы хотели уйти от сферы специализации и прийти в сферу культуры, стать маленьким, но все же культурным центром.

Пермский офис уже начал воплощать эту идею в жизнь. Так, он участвует в благотворительных программах – давно «дружит» с Пермским хореографическим училищем и детским домом в Губахе.

Филиал работает в Перми с 2011 года. Традиция проводить выставки пермских художников была заложена уже в 2012 году. Так, именно здесь состоялась первая выставка Ксении Беляевой, ученицы именитого пермского художника Юрия Лапшина.

О возможностях банка рассказал управляющий филиалом АКБ "ФОРА-БАНК" Василий Шилов.Фото: Василий Вахрин

- За эти 8 лет мы росли и сейчас выходим на новый качественный уровень, - говорит управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Перми Василий Шилов. – Мы уверены, что в новом офисе будет удобнее, интереснее, эффективнее как нашим клиентам, так и нашим сотрудникам.

Капитал для банка

Банк постоянно внедряет новые банковские продукты и повышает стандарты обслуживания. Среди клиентов банка – промышленные и строительные компании, организации оптовой и розничной торговли, торговли автомобилями, предприятия, которые работают в нефтяной промышленности и в других отраслях бизнеса. Некоторые клиенты являются градообразующими предприятиями в регионе.

- Мы для наших клиентов – партнеры и финансовые друзья, - рассказывает заместитель управляющего филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Перми Юрий Кожевников. – Мы развиваемся вместе с нашими клиентами, они – в бизнесе, мы – в банковском направлении. Именно клиенты – это самое главное для нашего банка, это наш капитал. С ними мы можем достигать любых целей. Залог нашей конкурентоспособности – это скорость принятия решений, индивидуальный подход к каждой сделке, доступность для клиентов.

Выставку могут посмотреть все посетители нового офиса.Фото: Василий Вахрин

В новом офисе на Комсомольском проспекте, 38 размещена художественная выставка. В день открытия офиса состоялась ее презентация. Картины для экспозиции подготовил Юрий Лапшин, живописец, график, театральный художник, член Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ», член Союза художников России.

- Именно скорость принятия решений сделала меня единомышленником «ФОРА-БАНКА», - отметил Юрий Лапшин. – А для этого необходимо иметь опыт и умение решать поставленные задачи. Я люблю сочетание черного и красного, те цвета, которые доминируют в новом офисе. И я с интересом принял предложение банка представить свои картины. Постарался выбрать то, что может быть интересно клиентам и сотрудникам. Мы мгновенно нашли общее решение. Этот год Президент объявил Годом театра в России. Для меня эта площадка является, в том числе, театральной.

Банк для всех

На открытии офиса также состоялась тренинг-игра, связанная с выплатой долгов. Ее провел финансист, издатель книг по финансовой грамотности для детей, руководитель СФК «Лесная биржа» Эдуард Матвеев.

- Вопрос доверия тесно связан с банками, - сообщил Эдуард Матвеев. – «ФОРА-БАНК» дорожит конфиденциальностью своих клиентов. Это тот банк, которому можно доверять.

Картины для нового филиала предоставил именитый художник Юрий Лапшин.Фото: Василий Вахрин

АКБ «ФОРА-БАНК» сегодня является одним из лидеров Пермского края по валютно-обменным операциям. Среди всех банков, которые работают в регионе, доля пяти офисов «ФОРА-БАНКА» на рынке составляет порядка 15% как по продаже, так и по покупке валюты. Банк работает с четырьмя видами валюты – помимо традиционных евро и долларов, есть швейцарские франки и английские фунты.

Кроме того, банк является одним из лидеров в России по депозитарным сделкам. Раньше в пермском отделении этой услуги не было. Теперь, с открытием нового офиса, такая возможность появилась. Обновленный филиал позволяет совершать операции и хранить ценности в банковских ячейках. Доступ семь дней в неделю, включая субботу и воскресенье. Широко развито корпоративное, кредитование, есть также потребительское и ипотечное кредитование, зарплатные проекты.

- Мы банк для всех, - поясняет Василий Шилов. – Это широкое определение, но мы рады видеть среди своих клиентов тех, кто умеет правильно работать. Если нужно помочь с проведением операций, мы готовы оказать консультацию. Несмотря на то, что у нас есть и пакетные предложения, мы используем индивидуальный подход к каждой потребности, к каждой заявке.